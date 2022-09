Robert Lewandowski advierte a México para el Mundial de Qatar 2022

Cada vez faltan menos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. El 22 de noviembre Polonia y México iniciarán su camino en la Copa del Mundo con un duelo trascendental para ambos equipos. Mexicanos y Polacos se enfrentarán en el Estadio 974 en el que Robert Lewandowski calificó como “un partido clave”.

La Selección Mexicana quedó ubicada en el grupo C del Mundial. El Tri competirá con Argentina, Arabia Saudita y Polonia por un cupo a los octavos de final del torneo. A dos meses del partido, el goleador del FC Barcelona dio sus impresiones del grupo.

“Tenemos un grupo muy complicado donde está Argentina como favorito y también incluyes a México, que siempre alegra el torneo, además de ser un gran reto. El otro equipo es Arabia Saudita, no es un equipo fácil para nosotros, además en la Copa del Mundo cualquier cosa es posible”, explicó Lewandowski en rueda de prensa.

México será clave en las aspiraciones polacas

En el grupo C claramente el gran favorito es la Selección de Argentina comandada por Lionel Messi. El otro cupo, en teoría, se lo estarían peleando Polonia y México. A falta de dos meses para el partido, Robert Lewandowski ya tiene a El Tri entre ceja y ceja.

"Nosotros reconocemos que el partido contra México es clave. Ellos se preparan muy bien, nosotros debemos hacer lo mismo. Será un rival difícil y un buen partido", aseguró.



