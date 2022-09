Jonathan dos Santos y el Mundial de Qatar 2022: la triste sentencia del futbolista de las Águilas del América 

Las Águilas del América parecen ser el club imposible para los hermanos Dos Santos. El conjunto azulcrema ya acabó con la carrera de Giovani y ahora parece hacer lo propio con la de Jonathan. El primer síntoma en la “enfermedad futbolística” de Jona es sobre la Copa del Mundo. El ex jugador del FC Barcelona parece estar resignado sobre su presencia al Mundial de Qatar 2022.

Todo parece indicar que el histórico conjunto mexicano se ha consumido las ambiciones de los hermanos Dos Santos. Jonathan está consciente de que actualmente su nivel no se da para ser convocado a la Selección Mexicana a pesar de que en algún momento fue una de las piezas importantes en el esquema de Gerardo Martino.

“Complicado (ir al Mundial), lo veo complicado, casi imposible. No he tenido minutos y para ir a un Mundial debes jugar de titular y no lo estoy teniendo ahora. No lo he pensado, pienso más en el presente, estar en el club, vivir esta experiencia. Si se da bien y si no, no pasa nada. Llevo tiempo sin jugar con la continuidad que me gustaría”, explicó el mexicano en rueda de prensa.

La resignación en las Águilas del América

En el conjunto azulcrema ya se secó la carrera de Giovani, ahora parece que la de Jonathan dos Santos irá por el mismo camino. “Jona” solo ha jugado 11 partidos en esta temporada, pero esa cantidad de encuentros no es proporcional a los minutos en cancha, pues a penas ha participado en 415 minutos (poco más de cuatro partidos completos). Con Santiago Solari no logró hacerse con un puesto y con Fernando Tena tampoco, ¿cuándo será el momento de Jonathan?

“Obviamente no es fácil el no jugar. Es el primer equipo en el que no tengo tantos minutos, pero el equipo está muy bien. Trabajo para aprovechar la oportunidad que nos da el míster, pero estoy feliz porque somos un grupo espectacular, me siento parte del equipo en victorias y derrotas. Ojalá vengan más oportunidades para mí, quiero jugar, no por estar feliz me estoy acomodando, quiero ser más protagonista, pero el que decide es el entrenador. El equipo viene muy bien, lo hace increíble”, explicó el veterano futbolista.

