¿Gerardo Martino se despide de la Selección Mexicana? Guillermo Cantú explica las razones por las que el “Tata” abandonaría a El Tri

El clima de hostilidad es palpable dentro de la Selección Mexicana. No hay confianza con el proceso de Gerardo Martino al mando de El Tri. El propio estratega argentino ya lo había avisado: “Hay mucho pesimismo”. A falta de pocos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, el “Tata” ya tendría su futuro decidido y este no será con México, así lo explicó Guillermo Cantú.

El ex director deportivo de México trabajó con Gerardo Martino y es una voz más que capacitada para hablar de las cualidades y entrega del entrenador argentino. Guillermo Cantú llenó de elogios el trabajo del “Tata”, contrario a las opiniones de los cientos de detractores del ex entrenador del FC Barcelona.

“Es un crack, los que piensan de otra manera es precisamente porque no conocen o no saben o son estúpidos o les conviene decir otra cosa, así de fácil. Es un crack. Los entrenamientos del Tata no los tiene nadie en México, son intensos, dinámicos, específicos, esas tres cosas hablan de una diferencia de metodología abismal, es el fútbol moderno, es ese”, sentenció el ex futbolista en una entrevista con el portal ESTO.

😞EL ENEMIGO PÚBLICO #1



Gerardo Martino, después de la derrota 0-1 de México ante Paraguay en Atlanta… #CentralFOX pic.twitter.com/46KUC4u7eQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 1, 2022

Gerardo Martino se irá de la Selección Mexicana

El “Tata” finalizaría su ciclo al mando de la Selección Mexicana una vez acabe el Mundial de Qatar 2022, este sería un gran secreto a voces que se manejan en los medios aztecas. Sin embargo, “Memo” se atrevió a ir más allá y explicar las razones por las que el entrenador sudamericano se despedirá de El Tri.

“Son tonterías. Tengo comunicación con Martino, me parecen son tonterías, cuando hay tantas tonterías, obviamente dices ‘qué necesidad’, sin hablar yo por él, pero hablo de cualquier técnico nacional, creo que se habla de tonterías, no de fútbol, si habláramos de fútbol, otro gallo nos cantaría, otra cosa sería, nos encanta decir tanta tontería, por conveniencia o por rating”, explicó. 🚨 México solamente suma una victoria en sus últimos 5 partidos.



🤔 Pregunta obligada, ¿Dejarías a Gerardo Martino para el Mundial de #Qatar2022? 🇲🇽 pic.twitter.com/uNtSKAVrpO— AS México (@ASMexico) September 1, 2022

También te puede interesar:

° Raúl Jiménez se coloca delante de el “Tata”: el atacante mexicano defiende a Gerardo Martino

° ¿Guerra entre el Tata y el Tano? Fernando Ortiz le mandó un duro mensaje a Gerardo Martino

° Ricardo Pepi, la joya que rechazó a México por Estados Unidos, hoy afronta un presente gris