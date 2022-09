Ricardo Pepi, la joya que rechazó a México por Estados Unidos, hoy afronta un presente gris 

Ricardo Daniel Pepi fue, por momentos, el futbolista más deseado por los grandes equipos del fútbol europeo. La protección del joven atacante de 19 años de edad lo colocaba como una de las grandes joyas del fútbol mundial. Luego de que la efervescencia pasó un poco, el goleador nacido en Estados Unidos da un paso atrás en su carrera.

El atacante nacido en El Paso, Texas, deslumbró a toda la Major League Soccer con sus habilidades y juventud. Pepi era una de las estrellas del torneo y el ariete referente de Dallas FC. Sus grandes actuaciones lo colocaron en Europa, puntualmente con el Augsburgo de Alemania, pero no le fue para nada bien.

En su primera experiencia en el Viejo Continente, Ricardo Pepi no logró anotar ni siquiera un gol. Aquella joven figura que quemaba las redes de la MLS no pudo hacer ninguna anotación en la Bundesliga. El mexicoamericano jugó 16 partidos en los que sumó 582 minutos dentro del campo. Ricardo Pepi will spend the 2022/23 season on loan with FC Groningen.



Good luck and see you soon, Ricardo. pic.twitter.com/uNCjidovWu— FC Augsburg (@FCA_World) August 31, 2022

Un retroceso en la carrera de la joya de Concacaf

La juventud es algo que le juega bastante a favor a Ricardo Pepi. Con apenas 19 años de edad, el joven atacante tiene una oportunidad de redimirse. El Augsburgo decidió prestar al ex futbolista de Dallas FC. Pepi jugará en el fútbol neerlandés con el Groningen. El conjunto de la Eredivisie gozará de los servicios del mexicoamericano hasta junio de 2023. View this post on Instagram A post shared by FC Groningen (@fcgroningen)

