“No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en El Tri”: Hugo Sánchez quiere que Gerardo Martino sea despedido 

A falta de escasos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, hay quienes consideran que aún hay tiempo para cambiar de entrenador. México ha estado en el ojo de la tormenta durante los últimos años y sus resultados no permiten que las aguas se calmen. El histórico Hugo Sánchez volvió a atacar a Gerardo Martino y exige su salida de la selección mexicana.

“Repito las mismas palabras que dijo el Tata: Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente“, sentenció Sánchez para ESPN.

El “Pentapichichi” considera que Gerardo Martino debió irse de la mano de Gerardo Torrado. En medio de las críticas, uno de los aspectos que destacó Hugo Sánchez fue la nacionalidad del “Tata”. “Hugol” considera que al no ser mexicano no hay tanto compromiso ni sentido de pertenencia ante los fallos de El Tri.

¿Quién debe sustituir a Gerardo Martino?

Hugo Sánchez está convencido de qué hay tiempo suficiente para cambiar al seleccionador de México. El ex futbolista del Real Madrid colocó a tres candidatos para salvar a la selección mexicana a escasos meses del inicio del Mundial de Qatar 2022.

“No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo“, concluyó. Todavía estamos a tiempo de que Miguel Herrera salve a México otra vez y no demos pena en Qatar.#FueraTata pic.twitter.com/5JYN42DiAD— tupadre (@___tupadre) September 1, 2022

También te puede interesar:

· “Gerardo Martino es el ladrón más grande del fútbol mexicano”: la contundente declaración sobre la gestión del Tata con México

· Gerardo Martino puso su renuncia sobre la mesa, ¿por qué no se fue de la selección mexicana?

· Gerardo Martino vuelve a justificar los malos resultados con el “ambiente pesimista” que rodea a la selección mexicana