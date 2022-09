Gerardo Martino puso su renuncia sobre la mesa, ¿por qué no se fue de la selección mexicana?

El clima dentro de la selección mexicana es bastante hostil. Muchas personas quieren ver caer a Gerardo Martino y que otro entrenador asuma las riendas de México. Parecería descabellado que a escasos meses del Mundial de Qatar 2022, el “Tata” salga de Él Tri. Pero lo cierto es que esa posibilidad pudo haberse desarrollado.

Todo tiene que ver luego de la destitución de Gerardo Torrado en la administración mexicana. El ex futbolista era el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Fue la salida del “Borrego” lo que motivó a que Martino preparara sus maletas.

Gerardo Martino ya no quiere seguir con selección mexicana. En dos ocasiones ya ha renunciado al Tri. La primera tras el partido ante Canadá en el octagonal y la segunda fue tras el despido de Torrado. Se quería ir con él. En ambos casos, Yon de Luisa no aceptó las renuncias. — Kery (@KeryNews) August 31, 2022

“Me dicen que, cuando Martino se enteró que Torrado se iba, puso la renuncia sobre la mesa y no quería seguir en selección mexicana”, reveló Fernando Cevallos para Fox Sports. A todos los jugadores, sí a todos los jugadores los ovacionaron. Con Vega casi se cae el estadio. Al Tata Martino le acaban de meter (en su casa, en su estadio) una tremenda abucheada. Urge que le digan en la FMF que viene lo mejor y que no se puede pelear con la afición.— Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) September 1, 2022

¿Qué hizo que Gerardo Martino se quedara en El Tri?

La decisión del “Tata” estaba lista. Pero curiosamente fue el propio Torrado el que intervino en sus planes. El ex directivo de la FMF se encargó de convencer a Gerardo Martino para que permanezca al mando de México hasta la Copa del Mundo.

“Fue Torrado el que le dijo: ‘Yo me voy, pero por favor quédate, no tires el proceso a dos meses del Mundial’. Torrado fue clave antes de irse para que Martino no renunciara en ese momento”, agregó el periodista.

Gerardo Martino, en desacuerdo con la salida de Gerardo Torrado 🔥



"Era merecedor de terminar este ciclo junto con todos los que lo iniciamos, está de más decir que no comparto estas decisiones a 3 meses de una copa del mundo". pic.twitter.com/Mkle3pdkWk— PressPort (@PressPortmx) August 31, 2022

