Raúl Jiménez se coloca delante de el “Tata”: el atacante mexicano defiende a Gerardo Martino 

El clima es realmente hostil dentro de la selección mexicana. Las críticas son constantes sobre el proceso de Gerardo Martino a pocos días de iniciar el Mundial de Qatar 2022. La confianza en El Tri es cada vez más baja. Pero en medio de la desesperanza sobre el proceso del “Tata”, los jugadores del seleccionado mexicano si creen en el estratega argentino, uno de ellos es Raúl Jiménez.

El atacante del Wolverhampton de la Premier League es uno de los “caballos” del proceso de Gerardo Martino. Jiménez es uno de los delanteros que tiene su puesto asegurado en el Mundial de Qatar 2022. Ante los malos resultados que ha tenido México en sus últimos partidos, Raúl defendió al “Tata” y le restó responsabilidad del desarrollo de los partidos.

“Sí, no tiene por qué, así como cuando ganábamos, cuando estábamos jugando no éramos los mejores, como cuando no se dan los resultados, tampoco somos los peores. Es algo que tenemos que ayudar, nosotros también a él, porque pone el sistema y nosotros en la cancha tenemos que hacer las cosas y no es como que se pueda meter y hacer gol, tenemos que hacer nuestro trabajo“, sentenció Jiménez en una entrevista para TUDN.

Nueva lesión de Jiménez, ¿cómo llegará a Mundial de Qatar 2022?

Luego de que Raúl Jiménez marcara su primer gol de la temporada, se estimaba que el mexicano iniciaría con su racha de goles para llegar con un buen ritmo a la Copa del Mundo. Sin embargo, una nueva lesión cortó con las intenciones del azteca y lo obligó a tomarse algunos días de descanso. Jiménez se suma a Hirving Lozano y Tecatito Corona como los últimos futbolistas que han sido afectados por lesiones.

“Bien, tomaron precauciones para que no fuera algo más serio. Estoy contento, ilusionado que cada vez está más cerca el Mundial, pero yo ahora en este momento se decidió no jugar y fue lo mejor. En buen momento, la pretemporada venía haciendo goles, tuve la lesión de la rodilla, paré un poco, regresé ya cuando la Premier League estaba iniciada. Falta todavía para estar lo mejor que puedo estar, pero voy por buen camino”, concluyó. Así fue el gol de Raúl Jiménez. 🐺😎 #PorLasQueMueres ⚽️. pic.twitter.com/q9ylm3JlSy— #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) August 23, 2022

