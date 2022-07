¿Chofis resentido? Javier Eduardo López le mandó una dura indirecta a Chivas de Guadalajara 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de tanta incertidumbre y polémica, el castigo de Chivas de Guadalajara se mantuvo y Javier Eduardo López tuvo que marcharse del club. El futbolista mexicano estuvo a la deriva en busca de un equipo hasta que el Pachuca le abrió las puertas para que continuase su carrera en la Liga MX. A pesar de que ya viste otros colores, Chofis le mandó una dura indirecta al “Rebaño Sagrado”.

“Vengo a disfrutar, sé que aquí me van a valorar mucho y eso es lo que más importa hoy en día. Lo tomo como un reto, no revancha, porque eso se escucha mal”, sentenció Javier Eduardo López en una entrevista para Fox Sports.

🎺 | Al son del mariachi…



¡Bienvenido al Equipo de México! ⚽️🇲🇽 #PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/L64pwsBMlj — Club Pachuca (@Tuzos) July 18, 2022

En este sentido, López encontró a Pachuca como el “equipo salvador” entre tanta oscuridad en Chivas de Guadalajara. Era evidente que si el mexicano se mantenía en el “Rebaño Sagrado” iba a ir directo al congelador a perderse todos los partidos del torneo azteca.

“Simplemente que hay que darle la vuelta a la página rápido, valoro mucho a la gente que te quiere, y que te quiera ayudar. Pachuca me ofreció todo y cómo decirle que no”, agregó.

Chofis acarició a Chivas después de su golpe

A pesar de que el futbolista mexicano mandó sus indirectas, también reconoció estar agradecido por las oportunidades que le otorgaron en Chivas de Guadalajara y las experiencias conseguidas durante su estadía en el club.

“No me queda ninguna espinita clavada de nada. Viví grandes cosas ahí y gané cinco campeonatos. Disfruté mucho mi estancia en Chivas (…) Estoy muy agradecido con Chivas porque me dio cosas lindas, siempre lo digo, es mi primer club y siempre voy a estar agradecido con ellos”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO LÓPEZ 10 👑 (@eduardolopezchofis)

El Chofis López jugó 191 partidos con la camiseta del “Rebaño Sagrado”. Durante su estadía en el club, Chofis marcó 24 goles y asistió en 12 oportunidades.

