“Anuncien a Lionel Messi”: las burlas no faltaron por la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano 

La fiesta y la celebración no se hicieron esperar por los aficionados de Pumas de la UNAM tras el anuncio oficial del fichaje de Dani Alves. El futbolista brasileño jugará en el fútbol mexicano bajo un vínculo por una temporada. A pesar de que muchos aplaudieron la llegada del ex defensor del FC Barcelona, hay quienes se burlaron y minimizaron la contratación del conjunto azteca.

Uno de los primeros en criticar la contratación de Los del Pedregal fue el reconocido periodista Álvaro Morales. El analista “bajo de las nubes” a los aficionados de Pumas de la UNAM que consideran que la contratación de Dani Alves representa un enorme fichaje para el club.

“Dani Alves ya no es un jugador top. De lo contrario seguiría en el Barcelona (…) Dani Alves, a sus 80 años, no le servirá para ganar el título. Sorry cachuncitos”, sentenció Morales a través de su cuenta de Twitter. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

Las burlas por la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano

En medio del anuncio oficial, algunos usuarios de las redes sociales se dieron a la tarea de ironizar con la contratación de Dani Alves. En primera instancia se burlaban de las posibles reacciones que tendría el futbolista brasileño y su entorno al conocer el estatus de la Liga MX y el club por el que fichó. Incluso, algunos aficionados pedían el fichaje de Lionel Messi por el club ya que la directiva trajo al defensor de la Canarinha. Jajajajajaj— Búho Negro 90 (@90Buhoblack) July 22, 2022 cuantos titulos de liga tienen en los ultimos 20 años y cuantos tiene pumas jjajajajajajajajaj— DIFER (@difer2022) July 22, 2022 La esposa de Dani al ver su vídeo pic.twitter.com/QaGyPdPFi5— Mozzei Uzumaki (@Mozzei3) July 22, 2022 Dani va al frente y nos llevara al título ⚽😎🙌🏻 pic.twitter.com/FenDc69JnY— David Castillo (@DavidCa36483036) July 22, 2022 pic.twitter.com/oMsAlkoXHj— it..! (@luiszsiempre) July 22, 2022 Dani Alves viendo su video de bienvenida… pic.twitter.com/jsvf1h7GGj— Uriel García (@UrielGa12962467) July 22, 2022

