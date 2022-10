Chivas de Guadalajara ya piensa en un nuevo proceso: el “Rebaño Sagrado” confiaría su futuro en un argentino

Las Chivas de Guadalajara no han encontrado una estabilidad en su banquillo. A pesar de que obtuvieron mejores resultados en la Liga MX, todo parece indicar que la directiva del “Rebaño Sagrado” buscaría a un nuevo líder en su banquillo. Nicolás Larcamón vuelve a ser el más deseado del fútbol mexicano.

Según informaciones de Universal Deportes, la directiva de Chivas de Guadalajara tendría contemplado un cambio en su timón, sin importar el resultado que consiga Ricardo Cadena al finalizar la temporada. El elegido sería Larcamón, el estratega argentino que, a pesar de que no tuvo una campaña tan brillante, siguen apostando por él.

Chivas debe pelear por Larcamón

Como ya es costumbre, hay varios clubes detrás de Nicolás Larcamón. Las Chivas de Guadalajara no son el único equipo interesado en el actual entrenador del Club Puebla. El club que ha tenido una mayor vinculación con el argentino ha sido el Atlas, equipo que viene de sufrir la salida de Diego Cocca. ¡Hay clásico tapatío por sus servicios! 😱🔥



Además de Atlas, en Chivas también están sondeando a Nicolás Larcamón para el Clausura 2023, informa el diario Universal.



🔴⚪️La fuente indica que, sin importar lo que suceda en liguilla con Cadena; la directiva lo tiene en el radar pic.twitter.com/ZUudupYO9j— Futbol Total (@MXFutbolTotal) October 5, 2022

¿Cuánto cuesta fichar a Larcamón?

Traer a Nicolás Larcamón para el Clausura 2023 no será para nada sencillo. El estratega argentino tiene un contrato vigente con el Club Puebla hasta diciembre de 2023. Sin embargo, el sudamericano tiene una cláusula para rescindir su contrato. En caso de que el Atlas o Chivas deseen adquirirlo para la próxima campaña, deberán pagarle a la directiva de “La Franja” unos $2 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Nicolas Larcamon (@nlarcamon)

