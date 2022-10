Ex jugador de la Liga MX fue detenido en Argentina: el goleador estaba drogado y causaba disturbios

La carrera de Brian Fernández, una vez más, parece oscurecerse. Luego de que el futbolista se desapareciera durante semanas de su club por problemas con las adicciones, el atacante de 28 años de edad fue protagonista de otro escándalo. El ex jugador del Necaxa fue detenido en Santa Fe, Argentina, por causar disturbios.

SANTA FE: Detuvieron al jugador de Ferro, Brian Fernández, acusado de tirarle piedras a un colectivo de la línea 5 y ocasionar disturbios. pic.twitter.com/wb5EbkZD4h— MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) October 5, 2022

Los reportes indican que el joven atacante le habría arrojado algunas piedras a un colectivo y generado múltiples disturbios en la parada de autobuses de la localidad. Fernández habría actuado bajo la influencia de estupefacientes. Momento de la detención de Brian Fernández por parte de la Policía de Santa Fe pic.twitter.com/ZgwFXAgwNU— Ariel Hachita Ludueña (@Hachita) October 5, 2022

El goleador fue detenido por las autoridades y posteriormente llevado a la Seccional 18° de Santa Fe, pero antes fue atendido en un hospital por un grupo de psicólogos para tratar su salud mental. ⚠️ TRANSFER ⚠️#RCTID have acquired Necaxa’s striker Brian Fernández. The goal scoring machine has 16 goals in 30 Liga MX games this season! With 5 assists. Huge signing for Portland, he’s a designated player. pic.twitter.com/VOW5epFARw— The MLS Hub (@TheMLSHub) May 6, 2019

¿Se acabó su carrera?

El ex jugador del Necaxa actualmente pertenece a Colón. Sin embargo, el atacante fue cedido a Ferro, pero desde el conjunto argentino le han soltado la mano por sus indisciplinas. Así lo indicó el entrenador del club, Luciano Guiñazú hace un mes: “No se presentó a los entrenamientos, los dirigentes me dijeron que no va a volver”. View this post on Instagram A post shared by Brian Fernández 38 (@brian_fernandez38)

