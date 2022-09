“Creí que nos iban a matar”: ex jugador de Chivas de Guadalajara relató el temor que sintió al jugar contra Boca Juniors en La Bombonera

El fútbol sudamericano es alabado en múltiples ocasiones por el calor de su hinchada en cada uno de los partidos de fútbol. Sin embargo, cuando este amor pasional se desborda puede resultar peligroso. Así lo recordaron Ramón Morales y Amaury Vergara. Chivas de Guadalajara eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores de 2005 y se desató el infierno.

El conjunto mexicano sorprendió a propios y extraños al cerrar la eliminatoria con un contundente global de 0-4. De esta forma, Chivas de Guadalajara obtuvo su pase a la semifinal del torneo y eliminó al histórico equipo argentino. Pero el placer de la victoria fue contrarrestado por el temor.

“Miedo en el fútbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías, se me acerca el árbitro me dice ‘capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar, al final lo suspendieron. Ahí sí tuve miedo, es la única vez”, explicó Morales en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Uno de los incidentes que avivó el clima aquella noche fue el recordado escupitajo del entrenador Jorge Benítez al Adolfo Bautista. Con los ánimos caldeados, Amaury Vergara explicó qué tuvieron que hacer para poder salir ilesos de La Bombonera.

“A nosotros nos sacó una ambulancia porque nos íbamos a la Copa Confederaciones, de ahí, casi a la par en la ambulancia, nos dice el de la ambulancia al Venado Medina y a mí: “Denle gracias a dios que somos de River, porque si somos de Boca los matamos”, sentenció Vergara en una entrevista para el podcast Transmutando.

Aquella noche pudo haber desencadenado grandes tragedias. Amaury Vergara relató cómo eran blancos de distintos objetos que eran lanzados por los aficionados de Boca Juniors tras este icónico partido y victoria del “Rebaño Sagrado”.

“‘Ahí está el dueño de las Chivas’, y a correr. Nos echamos todo el contorno del estadio corriendo porque venían atrás y nos llovieron palos, botellas, pedazos de estadio, de todo”, contó Vergara. Chivas vs Boca Juniors y lo primero que me viene a la mente es la bronca del 2005 y el escupitazo al 'Bofo' pic.twitter.com/JhOjDrZ1UC— Rafael Rivera (@RafaDato2) January 19, 2017

