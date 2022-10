Chivas de Guadalajara: los tres entrenadores que buscaría el “Rebaño Sagrado” para dejar atrás los fracasos en la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara volvieron a ser protagonistas de un nuevo fracaso en el fútbol mexicano. A pesar de que no son los grandes candidatos a quedarse con la Liga MX, el repechaje no es un objetivo que satisfaga el hambre de títulos de sus aficionados. Es por esto que la salida de Ricardo Cadena del banquillo del club es más que inminente y ya comienzan a sonar nombres para liderar un nuevo proceso.

El “Rebaño Sagrado” perdió por la vía de los penales ante el Club Puebla de Nicolás Larcamón. Esta nueva derrota deja en el camino una vez más a Chivas de Guadalajara en su lucha por la Liga MX. Antes del partido, Ricardo Cadena ya venía siendo cuestionado. Con la eliminación del club, la salida del estratega sería cuestión de tiempo.

Los números de Ricardo Cadena con Chivas de Guadalajara

El estratega de 52 años de edad, asumió la dirección técnica de Chivas de Guadalajara en un momento complejo de la temporada anterior. Luego de engranar buenos resultados y dejar buenas impresiones, la directiva le manifestó su confianza al mantenerlo una temporada completa en el cargo. Pero los resultados siguieron siendo irregulares. En 20 duelos al mando del equipo, Chivas solo ganó 5, empató 8 y perdió 7 partidos, unos registros que no ofrecen garantías. Reunión clave!



Este martes, la directiva de @Chivas se juntará con el técnico, Ricardo Cadena para definir si continuará o no como responsable del banquillo del Rebaño. Guadalajara quedó eliminado del torneo en la reclasificación donde enfrentó al Puebla⚽️🇲🇽🐏. pic.twitter.com/FYu3MetViu— Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 10, 2022

Los entrenadores en el radar de Chivas de Guadalajara

Según informaciones de Heraldo Deportes, tres estrategas estarían en la mira de la directiva de Chivas de Guadalajara. El primero de ellos es Nicolás Larcamón. El entrenador argentino es la opción menos viable porque aún tiene contrato con el Club Puebla y contratarlo representaría una inversión de al menos $2 millones de dólares. Pero el argentino ha sido del gusto de la directiva, sin dejar de mencionar que fue el verdugo del “Rebaño” en esta campaña. View this post on Instagram A post shared by Nicolas Larcamon (@nlarcamon)

Por otra parte, el nombre de Andrés Lillini también está dentro del listado. El ex entrenador de Pumas de La UNAM concuerda perfectamente con la filosofía del equipo. El argentino se caracteriza por darle prioridad a los elementos de las categorías inferiores y le vendría como anillo al dedo a un nuevo proceso del club. ¡DATOS Y NO OPINIONES!



Estos son los números de Andrés Lillini durante su era con Pumas.



*En lo personal me gusta su perfil para mis 🐐Chivas, con poco puede hacer mucho y sabe llevar chavos, hizo a unos Pumas competitivos.



🎨 para: @TUDNMEX pic.twitter.com/Y3pljIjgga— Alexis Graphics (@Alexis_graphics) October 5, 2022

Finalmente, Antonio “El Turco” Mohamed es el tercero en discordia. El estratega sudamericano es un gran conocedor del fútbol mexicano y gran ganador del certamen. A pesar de que viene de un mal proceso en Brasil con el Atlético Mineiro, su calidad ha sido más que probada en la Liga MX. View this post on Instagram A post shared by Antônio Mohamed "El Turco" (@tonyturcomohamed)

