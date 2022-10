Le fallaron los reflejos: una alumna de la UANL se hace viral por su inesperado beso a Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán es uno de los grandes emblemas de Tigres de la UANL. El arquero del conjunto felino es uno de los estandartes del club y se puede comprobar por el trato de los aficionados. En la visita del “Paton” a la Facultad de Organización Deportiva de la UANL, el argentino fue sorprendido por una alumna que lo besó en la mejilla.

En medio de la multitud, la chica fue afortunada al recibir el visto bueno de Nahuel Guzmán para tomarse una foto. El jugador y la joven aficionada posaron hacia la cámara, pero en un acto realmente ágil y veloz, la chica dio un salto y consiguió robarle un beso al guardameta argentino.

LOCURA POR NAHUEL GUZMÁN EN LA UANL 💙💛



El arquero de Tigres visitó la Universidad Autónoma de Nuevo León y causó furor entre todos los alumnos

¡Hasta beso se llevó! 😅



📹 @VladimirGarciaG pic.twitter.com/dMxUgeuzrN— W Deportes (@deportesWRADIO) October 5, 2022

El “Paton” no reaccionó de mala manera. En las últimas semanas, un ex jugador de la Liga MX vivió algo similar en Colombia. Michael Rangel posó para tomarse una fotografía con una aficionada, pero esta si le robó un beso al futbolista en sus labios. Esta acción fue criticada en las redes sociales por el atrevimiento de la chica y por el presunto escándalo que se pudo haber armado si esto hubiese ocurrido en el fútbol femenino. Por algo a Michael Rangel le dicen el rompecorazones…https://t.co/Tq34qnio0U pic.twitter.com/E29VpEJW9c— Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) August 29, 2022

¿Qué hacía Nahuel Guzmán en UANL?

El guardameta argentino asistió a la Facultad de Organización Deportiva de la UANL para ser reconocido por su contribución a la sociedad. El “Patón” vistió una camiseta representativa de la Facultad. Nahuel Guzmán recibe reconocimiento de parte de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL, en el marco del inicio del Congreso Internacional FOD 2022



📽️ @betofloresRG690 pic.twitter.com/mvAcBluU1g— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 5, 2022

¿Cuándo juega Tigres de la UANL?

El conjunto felino se enfrentará al Necaxa este sábado 8 de octubre. El equipo de Miguel Herrera buscará un cupo entre los 8 mejores equipos del Apertura 2022. #Deportes ⚽️ | Ya están los horarios de la Reclasificación del #Apertura2022



♦️ Disfruta del Tigres vs Necaxa y el Cruz Azul vs León, este sábado futbolero en #RoyaltyCasino. 🎰🎰



♦️ E igualmente, no te puedes perder este domingo el Toluca vs Juárez y el Puebla vs Chivas. pic.twitter.com/tVND4S9Gxn— Royalty Casino ® (@RoyaltyCasinoMx) October 5, 2022

