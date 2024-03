“Una falta de respeto”: Miguel Herrera rechaza en entrevista que siga con Xolos por amiguismos

Al teléfono, Miguel Herrera, quien no obstante la crisis de resultados que vive al frente de Xolos de Tijuana y que acaparan toda su atención, se da tiempo para atender la llamada de La Opinión para refutar aquellas críticas que aseguran que mantiene su puesto al frente de la escuadra fronteriza por amiguismo con el dueño del equipo Jorge Alberto Hank.

“Creo que es totalmente una falta de respeto. Soy un técnico que lleva 20 años dirigiendo y que solo una vez le ha ido mal, por lo que creo que esto no pasa por capacidad, sino porque no hemos sabido anotar el gol que marque diferencia y no cae”, dijo.

¿Sabemos que tienes una gran relación con Jorge Alberto Hank, pero hay un límite si no aparecen los resultados?

Eso tendrían que preguntárselo a ellos, porque han dicho tontearías muy vanas. Lo ha dicho todo mundo de que hay una amistad con el dueño del equipo, pero hay que recordar que yo también me llevaba muy bien con Mauricio Culebro en Tigres.

También me llevaba muy bien con Santiago Baños en el América. Me llevaba muy bien con José González Ornelas, Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales en Monterrey. También con el licenciado Antonio Leaño en los Tecos. Me atrevo a decir que todos son mis amigos.

Puedo decir que el fútbol me ha dejado conocer gente muy capaz, la amistad sincera de ellos, pero también desafortunadamente les tocó darme las gracias y siempre lo he dicho esto no pasa por una amistad, pasa por el trabajo y por el resultado.

Obviamente, cuando no se dan los resultados, las decisiones se pueden tomar hoy, mañana o aguantar como ha tocado hasta ahora a Jorge Alberto Hank y Antonio Núñez, que son el dueño y vicepresidente del equipo, quienes han visto lo que se trabaja y están día a día conmigo.

Ellos toman decisiones y han decidido que el proyecto siga adelante y yo solo tengo que seguir trabajando y agradecer que siga adelante el proyecto.

Son gente de fútbol y ven que el equipo se esfuerza y quiere salir adelante en la cancha. Pero lamentablemente no encontramos el resultado.

¿La directiva que te dice?

Como todos, creo que todos estamos ávidos de los resultados, obviamente con la prisa de sacar un resultado que nos de confianza.

¿Como asumir el momento que vive Xolos en donde no se le están dando resultados?

Hay que asumirlo con trabajo, no queda otra porque el equipo juega bien, pero desafortunadamente los resultados no aparecen. El equipo juega bien, trata de jugar bien al futbol, pero los resultados no nos están acompañando. A veces distracciones o luego nos anotan golazos, pero hay que seguir trabajando, no encuentro otra forma.

¿Pero los aficionados están perdiendo cada vez la paciencia, como asumir este momento?

Lo entiendo y claro que uno quisiera responderles a los aficionados. Uno lo entiende. Sé que están perdiendo la paciencia, uno valora que están ahí cada día apoyando. Pero creo que lo más destacado es que los jugadores están dando la cara.

¿Es el peor momento de tu carrera?

Si, bueno, es un momento difícil porque nunca me había tocado estar en un momento como estoy ahora, pero reitero es difícil porque no se están dando los resultados. Pero si el equipo no jugara bien, pero sino generáramos lo que generamos, si el equipo no trabajara, entonces si sería el peor, pero peor momento de mi carrera.

