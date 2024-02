Piojo Herrera vuelve a perder con Tijuana y asume su culpa: “La directiva tomará sus decisiones”

Miguel “Piojo Herrera” salió a dar la cara tras una nueva derrota de los Xolos de Tijuana 2-0 ante los Diablos Rojos del Toluca y marca el décimo partido consecutivo sin ganar para el Tijuana.

“Seguiré trabajando, la actitud no se me va a acabar. He querido dar cada día el máximo. Seguiré entregándome. El trabajo se hace y se habla en el vestidor. Nos tocará más fuerte”, dijo Herrera tras la derrota.

Tras ocho jornadas, Tijuana lleva cuatro puntos con cuatro puntos y cuatro derrotas sin victoria.

Los Xolos de Tijuana no ganan con Miguel Herrera desde el pasado 1° de noviembre cuando derrotaron 2-0 a los Tigres de UANL en el Torneo Apertura 2023 por la jornada número 15.

En esta temporada han perdido frente al América, Cruz Azul, Pachuca y la más reciente ante Toluca. Los empates los consiguieron ante Chivas de Guadalajara, Atlas, Atlético San Luis y Gallos de Querétaro.

“(Es) cien por ciento mía (la culpa), me traen para que el equipo funcione, la directiva tomará sus decisiones. La responsabilidad siempre será del técnico”, agregó.

“No pasa por la psicóloga sino lo que hacemos en la cancha, no estamos funcionando de la mejor forma. Hay que trabajar en la parte mental y con los muchachos para que esto se dé vuelta”, finalizó Herrera tras la conferencia de prensa.

Tijuana se medirá a Monterrey en la próxima fecha de la Liga MX

Los Rayados de Monterrey del español Sergio Canales visitarán este miércoles al Tijuana, en busca de ganar o empatar para saltar al liderato del torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano.

En el cierre de la novena jornada del campeonato, que transcurrirá entre este martes y el miércoles, los Rayados sólo necesitan igualar con el alicaído Tijuana para convertirse en líder del campeonato. Si gana llegará a 21 puntos, dos más que Cruz Azul, actual puntero; si empata, lo superará por diferencia de goles.

Con un gol del centrocampista Canales y otros del estadounidense Brandon Vázquez y el argentino Maxi Meza, los Rayados del entrenador argentino Fernando Ortiz vencieron por 0-3 al Juárez FC el pasado viernes; al dejar en cero su portería, se consolidaron como el cuadro de mejor defensa, con cinco goles recibidos, los mismos que América.

Canales, Vázquez y el argentino Germán Berterame serán tres de las principales figuras del ataque del Monterrey ante los Xolos del estratega Miguel Herrera, antepenúltimos de la clasificación.

