Edwin Cerrillo, el joven de sangre mexicana que no se dejó ante Messi: “Se quería meter en mi cabeza”

Su nombre es Edwin Cerrillo, es mexicoamericano, juega en el LA Galaxy desde el año anterior y seguramente se convertirá en uno de los nuevos jugadores favoritos de la afición angelina tras su actuación contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Se jugaba el primer tiempo del duelo del domingo entre LA Galaxy e Inter Miami que acabó 1-1 cuando Cerrillo, mediocampista de 23 años, se hizo de palabras nada menos que con Messi, quien unos segundos antes había cometido una fuerte falta por detrás sobre Joseph Paintsil, lo cual generó reclamos mutuos en la cancha.

El cara a cara entre Messi y Cerrillo pronto escaló y aparecieron Luis Suárez y Sergio Busquets, los mejores escuderos de Messi, no para tranquilizar los ánimos, sino para acosar y empujar al joven medio de contención de sangre mexixana que llegó a Los Ángeles en 2023 procedente del FC Dallas.

Pero Cerrillo no se dejó intimidar. Siguió intercambiando palabras con Messi, luego sonrió cuando el 10 argentino le decía algo presumiblemente no muy elegante y no dio un paso atrás ante los múltiples empujones de Suárez, otra leyenda del fútbol mundial, pero sin duda un maestro de la provocación. Todo esto ante la complacencia del árbitro Gabriele Ciampi.

Eso sí, Cerrillo no perdió la cabeza.

“Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que lo primero que me dijo ni lo entendí, ni se me grabó”, relató Cerrillo sobre el altercado con Messi. “(Él) Lo estaba diciendo en serio y en ese momento sabía que necesitaba tener la calma yo, porque era temprano en el partido”.

Cerrillo, quien es originario de Waco, Texas, cree que tal vez Messi quería provocarlo.

Lionel Messi, súper estrella del Inter Miami, intenta escaparse de la marcación de Edwin Cerrillo, del LA Galaxy. Crédito: Kyusung Gong | AP

“Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza. Y como con cualquiera, no me iba a quedar callado. Y cuando vinieron Suárez y Busquets a defenderlo… bueno, es bonito, pero es parte del fútbol y en ese momento era cuando tenía que tener la calma”, agregó Cerrillo en su encuentro con los reporteros.

Cerrillo contra Messi: “Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado“

Edwin Cerrillo prefirió no revelar ante los reporteros lo que le dijo a Messi durante el zafarrancho: “Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado yo, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo”.

Cerrillo, que jugó con solidez los 90 minutos como parte de un esfuerzo colectivo muy positivo del equipo blanco, resumió sus emociones de un partido inaugural de alto nivel emotivo y deportivo, incluso revelando que sintió escalofríos desde que salió a la cancha para calentar.

Respecto a esos escalofríos explicó: “Por primera vez, con tanta gente y sabiendo que mi familia estaban aquí también junto conmigo. Y bueno, tenemos ese objetivo de ganar, entonces eso era lo que estaba en mi mente al calentar, desde que empezó el partido y hasta el último. Y no se pudo, pero este equipo está para buenas cosas”.

