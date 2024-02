El guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz asegura que la Liga MX cada vez sufre más con la MLS

Para la ex figura del seleccionado de Guatemala, Carlos “Pescadito” Ruiz y actual analista de la cadena Apple+TV que transmitirá los juegos de la Major League Soccer (MLS), la Liga MX cada vez sufre más para poder superar a los de su homóloga norteamericana.

El estandarte de la historia del seleccionado chapín, simplemente tocó nuevamente una fibra muy sensible en el eterno discurso respecto a la superioridad que aseguran ha mostrado la MLS sobre la Liga MX.

“La MLS ha crecido muchísimo. En lo deportivo, siempre va a haber rivalidad entre ambos. No sé quién ha sacado más ventaja de quién. Lo que sí te puedo decir es que ahora, en la final de la Concachampions, ya no son dos mexicanos; llega también el equipo de la MLS a la final. Por diferente camino, pero llega. Ya no es sólo México”, expuso el ex jugador guatemalteco en una reunión de prensa con varios medios en español en Estados Unidos.

Ruiz sobre esta eterna polémica destacó que: ” Hay un beneficio mutuo. Son dos ligas diferentes, se juega a ritmos diferentes. A la Liga MX vienen jugadores con un poco más de talento. La MLS es un fútbol físico, muy rápido; no es de gambetas, sino que es un fútbol de corte inglés.

El beneficio es mutuo, no sólo en el marketing, sino también para que los futbolistas vean otro tipo de fútbol. Ya no es la liga que dicen que no funciona. Le ha costado a la Liga MX competir con los equipos de la MLS”, precisó.

Carlos Ruiz dijo que una de las principales razones del crecimiento de la MLS es el tope salarial que existe como en otras ligas norteamericanas como la NFL; NBA o MLB

“Hay topes salariales, vicepresidentes, todo mundo es autónomo. Todos están al mismo nivel. Vamos y competimos en lo deportivo”, señaló.

Enseguida comparó este mecanismo salarial con lo que pasa en el fútbol mexicano: “En México pasa que nadie tiene el presupuesto que tiene Monterrey, Tigres, América, o Chivas. ¿Cómo va a competir ahí Querétaro, por ejemplo? Hay un gran desfase. Hay equipos que tienen 80 millones para competir; eso ocasiona que, a nivel deportivo, sí tengas cierta ventaja. Los mejores presupuestos ganan más. Los mejores jugadores los tienen ellos. Eso no pasa en la MLS, por los topes salariales”, concluyó.

Carlos Ruiz, ex seleccionado de Guatemala habló de la cercanía que ha alcanzado la MLS con la Liga MX. Foto Etzel Espinosa/Imago7.

