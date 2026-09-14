Chivas asalta el liderato de la Liga MX tras golear a Pumas antes del Clásico Nacional

Chivas aprovechó su condición de local y dio un golpe importante en el Apertura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado derrotó 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, llegó a 17 puntos y se colocó como líder provisional del torneo.

La figura del encuentro fue Santiago Sandoval, quien marcó dos de los tres goles del conjunto dirigido por Gabriel Milito. Bryan “Cotorro” González se encargó de completar la goleada en la octava jornada.

El resultado también permitió que Guadalajara tomara el primer puesto después de la derrota del América ante Cruz Azul en el Clásico Joven.

Del otro lado, Pumas se quedó con 11 unidades y ocupa momentáneamente la décima posición de la clasificación.

Santiago Sandoval pone a Chivas en ventaja

Guadalajara no tardó en imponer condiciones frente a su público. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Santiago Sandoval apareció dentro del área para abrir el marcador.

La jugada comenzó con una combinación de pases en zona ofensiva. Hugo Camberos encontró al “Oso” González, quien mandó el balón al área para que Sandoval se anticipara y conectara un cabezazo que terminó en las redes.

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El gol obligó a Pumas a reaccionar, aunque Chivas mantuvo el control durante buena parte de la primera mitad.

Al minuto 17, Ricardo Marín estuvo cerca de ampliar la diferencia, mientras que Pumas encontró una oportunidad importante al 32′, cuando Pedro Vite sacó un disparo que Raúl “Tala” Rangel logró desviar.

El guardameta rojiblanco volvió a intervenir minutos después para cortar un peligroso servicio hacia el área. Al 43′, también respondió ante un intento de Uriel Antuna.

Chivas liquida a Pumas en el segundo tiempo

El conjunto tapatío salió al complemento decidido a ampliar la ventaja y encontró el segundo tanto nuevamente en los pies de Sandoval.

Después de una jugada en la que participó el “Cuate” Sepúlveda, el atacante recibió el balón y sacó un disparo desde fuera del área que superó a Keylor Navas.

Con el 2-0, Guadalajara controló todavía más el encuentro y comenzó a encontrar espacios para sentenciarlo.

La goleada quedó definida al minuto 67. Bryan “Cotorro” González recibió un pase filtrado después de una gran finta de Efraín Álvarez que dejó al lateral con espacio frente a Navas.

González no desaprovechó la oportunidad y sacó un potente disparo para establecer el 3-0 definitivo.

¡NUESTRO 'COTORRO' ESTÁ DE VUELTA! ¡QUÉ GOLAZO! ??



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Sobre el cierre del encuentro, el propio González volvió a generar peligro en una acción similar, aunque esta vez Navas logró mandar el balón al tiro de esquina.

Chivas llega como líder al Clásico Nacional

La victoria tiene un valor especial para Chivas, no solo por los tres puntos, sino porque le permite llegar a la parte alta de la clasificación justo antes de enfrentarse al América.

Guadalajara suma 17 puntos y ocupa provisionalmente el primer lugar del Apertura 2026, después de que Cruz Azul derrotara al conjunto azulcrema en el Clásico Joven.

El siguiente compromiso del Rebaño Sagrado será precisamente ante el América en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido que tendrá como ingrediente adicional la disputa por mantenerse en la parte alta del campeonato.

Pumas busca recuperar terreno

Para Pumas, la derrota representa un tropiezo importante después de haber recuperado la confianza con una victoria en su partido anterior.

El equipo de Keylor Navas permanece con 11 puntos y se ubica en la décima posición, dos unidades por debajo del Atlas, que actualmente ocupa el lugar que permite mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla.

El próximo partido será ante los Zorros, por lo que Pumas tendrá una oportunidad directa de recuperar terreno y acercarse nuevamente a los puestos que dan acceso a la fase final del torneo.

Mientras tanto, Chivas tendrá una prueba de mayor exigencia: defender su liderato provisional nada menos que frente al América.

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