Chivas pega temprano en San Luis y asalta el subliderato del torneo

El Rebaño Sagrado no fue a territorio potosino a especular; fue a liquidar temprano y a cobrar con intereses. En apenas diez minutos de inspiración, la escuadra de Gabriel Milito resolvió un trámite que terminó en goleada 3-0 sobre el Atlético de San Luis.

Un resultado que, de momento, los catapulta al subliderato general con 14 unidades en este Apertura 2026. Al San Luis la localía le sigue pesando una tonelada: apenas registran un triunfo en sus últimos ocho compromisos ante su gente.

El vendaval tapatío arrancó al minuto 7 con una pizca de esa suerte que solo le sonríe a los que proponen. El “Piojo” Alvarado metió un trazo envenenado que Santiago Sandoval mandó al metal; para fortuna rojiblanca, la de gajos rebotó en la humanidad del guardameta Andrés Sánchez y terminó adentro de las redes.

Todavía no se acomodaba el San Luis cuando cayó el segundo bofetón al 10′: Ángel Sepúlveda firmó una asistencia de crack con la testa para que Ricardo Marín la prendiera de primera intención. Cuarto gol en la cuenta de Marín, que levanta la mano como el hombre gol del chiverío junto al “Piojo”.

¡Valen igual! ????



Aquí está el tanto con el que @Chivas se adelantó en el marcador. ?



Sandoval con el remate al poste y al final, la suerte le sonrió al Rebaño. ?#LaLigaDeLaAfición? | #J7 | #AP26 | #ADSLCHI pic.twitter.com/LiFapgQTrv — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 5, 2026

A partir de ahí, Chivas manejó los hilos con colmillo. Los potosinos quisieron reaccionar mediante chispazos individuales de Sébastien Salles-Lamonge —quien llegó a reventar el travesaño—, pero la zaga tapatía controló los tibios embates sin despeinarse demasiado.

La estocada final llegó en el complemento, al 80′, cortesía de Richard Ledezma. El carrilero tenía apenas unos suspiros en la cancha cuando aprovechó un servicio de Marín para meterse hasta la cocina y fusilar con un zapatazo implacable que significó el tercer clavo en el ataúd potosino.

La victoria maquilla las dudas que el chiverío dejó tras el bache contra Pachuca y los mete de lleno en la conversación por el título, justo cuando el calendario se pone bravo. Se avecina una auténtica prueba de fuego para medir los verdaderos alcances del “efecto Milito”.

Primero recibirán a los Pumas este domingo 13 de septiembre, y seis días después, el 19 de septiembre, se meterán al nido para una edición más del Clásico Nacional contra el América, en lo que podría medir la actualidad del Rebaño Sagrado.

Aunque el Guadalajara hilvana buenos torneos, la espina de quedarse en la orilla ante Cruz Azul en las liguillas pasadas sigue calando hondo. Las Chivas escalan posiciones, sí, pero la sombra de Coapa sigue luciendo más sólida y compacta de cara a la fiesta grande. El clásico dictará sentencia.

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