Salomón Rondón aparece en la recta final y salva al Pachuca ante Chivas en la Liga MX

El Pachuca evitó una nueva derrota en el Apertura de la Liga MX gracias a la aparición de Salomón Rondón, quien convirtió un penalti en la recta final para establecer el 1-1 ante Guadalajara.

El conjunto visitante se había adelantado apenas al minuto tres, cuando Roberto Alvarado aprovechó una jugada por el sector izquierdo. Hugo Camberos llegó hasta la línea de fondo y envió un centro que Alvarado remató para vencer al arquero de los Tuzos.

¡GOOOOL DE CHIVAS! ?Gol de vestidor del equipo de Guadalajara ? pic.twitter.com/7ibelSWwPO — TUDN USA (@TUDNUSA) August 29, 2026

El tanto obligó al Pachuca a remar contracorriente durante buena parte del encuentro, aunque el equipo local encontró en el segundo tiempo los espacios necesarios para buscar la igualdad.

Salomón Rondón tuvo el empate y no falló desde los 11 pasos

El atacante venezolano ya había avisado al minuto 68 con un remate de cabeza que José Rangel consiguió desviar a tiro de esquina.

La insistencia del Pachuca finalmente tuvo recompensa al 79′. El árbitro señaló penalti después de una falta sobre el argentino Javier Vallejo y Rondón asumió la responsabilidad.

El venezolano cobró hacia el costado izquierdo de Rangel y convirtió el 1-1, resultado que permitió a los Tuzos sumar un punto en casa.

¡PENAL Y GOL DE TUZOS!? Cae el empate del Pachuca ? pic.twitter.com/Igrf9tjEHK — TUDN USA (@TUDNUSA) August 30, 2026

Con este empate, Pachuca llegó a cinco puntos y ocupa la decimocuarta posición de la clasificación. Chivas, por su parte, alcanzó las 11 unidades y permanece en el cuarto lugar.

Querétaro sorprende al Atlas de Hernán Crespo

En otro encuentro de la jornada, Querétaro consiguió una victoria por 1-3 como visitante frente al Atlas, dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Cae el gol que pone el 3-1 de Querétaro al Atlas en el Jalisco y la reacción de Hernán Crespo refleja el sentir de los rojinegros ??



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El conjunto queretano construyó el triunfo con un doblete del uruguayo Santiago Homenchenko y otra anotación del español Carlo García.

La derrota representa un nuevo golpe para el Atlas, que no pudo aprovechar su condición de local para sumar en esta sexta fecha.

Más resultados de la sexta jornada del Apertura

La jornada comenzó el viernes con el triunfo del campeón Cruz Azul, que derrotó 1-3 al Necaxa. Willer Ditta, Nicolás Ibáñez y Ángel Márquez marcaron para La Máquina, mientras que Miguel Rodríguez anotó para los locales.

Por su parte, Tijuana venció 2-0 a Pumas UNAM con un doblete de Gilberto Mora, quien convirtió ambos tantos desde el punto penal. El equipo fronterizo es dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, mientras que Pumas cuenta con el costarricense Keylor Navas en la portería.

El Atlante y León terminaron igualados 1-1. Marín Sarrafiore rescató el punto para los Potros con una anotación en el último minuto, mientras que José Alvarado había adelantado al conjunto esmeralda.

La sexta fecha concluirá el domingo con los partidos entre Toluca y Juárez FC, además del enfrentamiento entre Monterrey y Atlético de San Luis. Juárez llega al cierre de la jornada como último de la clasificación, todavía sin unidades.

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