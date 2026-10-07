Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato al eliminar a Atlanta

Andy Pages rompió un empate con hit de dos carreras en la séptima entrada y Max Muncy agregó cuadrangular para llevar a los Dodgers de Los Ángeles a un triunfo de 4-1 sobre los Atlanta Braves la noche del miércoles y el boleto a la siguiente ronda de los playoffs.

Los Dodgers, que se llevaron la Serie Divisional en cuatro juegos, incluyendo dos seguidos como visitantesen Atlanta, se enfrentarán en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a Milwaukee o San Diego. Los Brewers estaban arriba en su serie 2-1 antes del partido de este día.

El juego estaba 1-1 en la séptima entrada cuando el pitcheo relevista de los Braves aflojó. Las bases se llenaron con dos outs debido a bases por bolas y entonces vino el cubano Pages para conectar -en cuenta llena- un batazo de hit al jardin central en contra de Robert Suárez, impulsando dos anotaciones.

ANDY PAGES CLUTCH. pic.twitter.com/siHiC3TNT9 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 8, 2026

En la novena entrada, Muncy agregó una carrera con su 18o. jonrón en playoffs, un récord de la franquicia, poniendo el 4-1 en el marcador.

Aprovechan descontrol del bullpen

Teoscar Hernández dio hit luego de un out en el crucial séptimo inning. Los Braves enviaron a la loma al colombiano Didier Fuentes, quien dominó a los Dodgers en relevo en el juego 2 de la serie. Pero esta vez el derecho de 21 años no tenía control.

Fuentes camino a Josué de Paula y Kyle Tucker para llenar las bases con dos outs. Suárez relevó, pero se fue abajo en la cuenta contra Pages, quien recortó su swing y dio el hit más importante del partido.

El boricua Edwin Díaz, quien parece haber recuperado su forma que le convirtió en uno de los mejores cerradores de la Gran Carpa, se encargó de los tres outs finales por segundo partido seguido.

Pitcheo de los Dodgers en plan grande

Los Braves anotaron su única carrera en el primer inning cuando Michael Harris aprovechó un wild pitch de Tyler Glasnow para llegar al home desde tercera base. El abridor de Los Ángeles no volvió a recibir hit en su actuación de 4.2 innings. Cuatro relevistas le siguieron sin permitir daño.

En el segundo inning, los Dodgers empataron el juego al aprovechar la terrible defensa de los Braves. Shohei Ohtani se embasó con pasaporte del abridor Tyler Mahle, se robó la segunda base y llegó a tercera base en un mal tiro del catcher Sean Murphy. Y anotó cuando el shortstop hondureño Mauricio Dubón soltó de manera inexplicable un elevado de Muncy.

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