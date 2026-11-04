4 signos del zodiaco tendrán el noviembre más afortunado, según astrólogos

Noviembre podría convertirse en el mes más afortunado de 2026 para algunos signos del zodiaco.

Según diversos astrólogos, como la experta Lisa Stardust, Géminis, Virgo, Escorpio y Sagitario serán los signos que tendrán más motivos para sentirse favorecidos.

Durante las primeras semanas, Mercurio y Venus retomarán su movimiento directo después de un periodo retrógrado.

Simbólicamente, representa una oportunidad para aclarar conversaciones, recuperar acuerdos y avanzar en asuntos que parecían estancados.

Además, el Sol entrará en Sagitario el 22 de noviembre, mientras que Marte llegará a Virgo el día 25, impulsando la iniciativa y la determinación.

La Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre y la Luna llena en Géminis del 24 también marcarán momentos importantes para revisar objetivos y tomar decisiones, dice Stardust en un reporte para Today.com.

Aunque la suerte puede manifestarse de distintas maneras, estos cuatro signos tendrán oportunidades para transformar sus planes y acercarse a sus aspiraciones.

1. Géminis

Géminis tendrá un noviembre especialmente importante para reorganizar su vida cotidiana y mejorar su productividad.

La Luna llena en este signo, el 24 de noviembre, pondrá atención sobre las rutinas, el trabajo y la manera de distribuir el tiempo.

Durante las primeras semanas podrías sentir la necesidad de perfeccionar tus métodos y establecer prioridades más claras.

El final de la retrogradación de Mercurio, tu planeta regente, te ayudará simbólicamente a revisar decisiones, mejorar tus habilidades y encontrar soluciones a los contratiempos.

En el terreno personal, la entrada del Sol en Sagitario el 22 de noviembre dará mayor protagonismo a tus relaciones.

Buscarás vínculos más estables, sinceros y confiables. Tu mayor fortuna estará en aprender a combinar disciplina con flexibilidad para avanzar sin perder de vista lo que realmente importa.

2. Virgo

Virgo será uno de los signos con mayor impulso durante la segunda mitad de noviembre.

Marte entrará en tu signo el 25 de noviembre, una posición que puede representar un aumento de energía, confianza y determinación para perseguir tus objetivos.

Este tránsito podría motivarte a asumir responsabilidades, demostrar tus capacidades de liderazgo o impulsar un proyecto que habías mantenido en pausa.

Además, el final de la retrogradación de Mercurio el 13 de noviembre facilitará la revisión de negociaciones y acuerdos laborales.

Con el Sol entrando en Sagitario, las relaciones profesionales y los contactos también cobrarán importancia.

Promocionar tus ideas, fortalecer tu marca personal y conectar con personas que compartan tus intereses podría abrir puertas interesantes.

3. Escorpio

Para Escorpio, noviembre será un periodo favorable para confiar en su creatividad y escuchar su intuición.

La Luna nueva del 9 de noviembre en tu signo representa simbólicamente un momento para establecer intenciones y visualizar nuevos comienzos.

Podrías encontrar inspiración para desarrollar proyectos creativos, explorar oportunidades laborales o cambiar la manera en que enfrentas ciertos desafíos personales.

A partir del 13 de noviembre, cuando Mercurio retome su movimiento directo, algunos retrasos y malentendidos podrían comenzar a resolverse.

Tu capacidad para conectar emocionalmente con otras personas será una ventaja.

La colaboración, la empatía y la claridad al comunicar tus ideas pueden ayudarte a construir relaciones significativas y proyectos con mayor propósito.

4. Sagitario

Sagitario será uno de los grandes protagonistas del mes. El Sol entrará en tu signo el 22 de noviembre, dando inicio a tu temporada zodiacal y marcando un periodo simbólico de renovación, optimismo y crecimiento personal.

Noviembre te invitará a explorar ideas diferentes, probar herramientas que mejoren tu carrera y buscar soluciones innovadoras.

Tu capacidad de adaptación será especialmente valiosa para superar obstáculos y encontrar caminos que antes no habías considerado.

La Luna llena en Géminis del 24 de noviembre también puede inspirarte a revisar tus proyectos y recibir comentarios que te ayuden a mejorar.

Será un buen momento para pensar en grande, sin perder de vista los detalles necesarios para convertir tus ideas en resultados.