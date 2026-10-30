Horóscopo chino de noviembre 2026: qué predice para tu signo

Noviembre de 2026 trae un cambio importante en las energías del horóscopo chino.

A partir del 7 de noviembre comenzará el mes del Cerdo, periodo asociado con el elemento Agua y la Madera que invitará a los doce animales del zodiaco a bajar el ritmo, organizar sus prioridades y recuperar el equilibrio.

Este movimiento llegará dentro del año del Caballo de Fuego, una etapa caracterizada por la intensidad, la iniciativa y los cambios acelerados.

Después de diez meses de dinamismo, el calendario zodiacal chino propone una energía diferente: noviembre será un momento para consolidar proyectos, reparar relaciones y mantener conversaciones pendientes.

Las predicciones señalan que algunos signos encontrarán oportunidades importantes en el amor, el trabajo y las finanzas, mientras que otros necesitarán actuar con precaución para evitar conflictos y decisiones impulsivas.

Descubre qué le espera a tu animal del horóscopo chino durante noviembre de 2026 y cuáles serán sus principales desafíos, de acuerdo con predicciones de especialistas del portal Potala.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Noviembre será un mes para recuperar la estabilidad. La energía del Agua del Cerdo ayudará a suavizar las tensiones que has experimentado durante el año del Caballo.

En lugar de comenzar proyectos nuevos, será mejor reparar aquello que se ha debilitado.

Una conversación sincera podría ayudarte a resolver un problema personal o sentimental que llevas tiempo evitando.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)

La paciencia será tu mejor herramienta. El mes del Cerdo favorecerá los avances pequeños, pero constantes, especialmente en asuntos profesionales y económicos.

No necesitas asumir grandes riesgos para conseguir resultados. Antes de firmar contratos o aceptar compromisos importantes, revisa cuidadosamente cada detalle.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

¡Serás uno de los signos más favorecidos de noviembre! El Tigre forma una combinación de seis armonías con el Cerdo, considerada una de las conexiones más positivas del horóscopo chino.

Las oportunidades que parecían bloqueadas podrían comenzar a aparecer.

Será un excelente momento para solicitar un aumento, buscar nuevas alianzas o presentar tus proyectos.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023)

El trabajo en equipo será fundamental. Tu signo forma parte del trígono de Madera junto al Cerdo y la Cabra, una combinación que favorece la colaboración y la creatividad.

Si has atravesado dificultades durante 2026, noviembre podría representar un periodo de alivio.

Confía en tus colaboradores y evita intentar resolverlo todo por tu cuenta.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

El mes tendrá una energía neutral, pero favorable para ampliar tus contactos. Los viajes, las reuniones y las presentaciones podrían abrirte nuevas posibilidades.

En lugar de aislarte para planificar cada movimiento, aprovecha las oportunidades sociales. Procura mantener tus compromisos flexibles.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

La Serpiente enfrentará uno de los periodos más complicados debido a su choque directo con el Cerdo.

Podrían presentarse cambios de horario, retrasos en viajes y problemas de comunicación.

Evita reaccionar impulsivamente ante noticias inesperadas. Confirmar acuerdos por escrito y revisar los detalles será indispensable para prevenir dificultades.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026)

Como protagonista del año zodiacal, necesitarás proteger tu energía. El mes del Cerdo ayudará a equilibrar la intensidad del Caballo de Fuego.

Prioriza el descanso, establece límites y aprende a decir que no cuando sea necesario.

Noviembre no será un periodo para asumir más responsabilidades, sino para recuperar fuerzas.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

La armonía llegará a través de personas que podrían convertirse en grandes aliadas.

El trígono de Madera favorecerá la creatividad, los proyectos personales y los asuntos familiares.

En materia económica, procura ahorrar y evitar compras innecesarias. La estabilidad será más importante que los resultados inmediatos.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)

Presta atención a tu manera de comunicarte. La relación de daño entre el Mono y el Cerdo podría manifestarse mediante pequeños resentimientos y tensiones difíciles de identificar.

No permitas que los problemas se acumulen. Hablar directamente y aclarar los malentendidos será la mejor estrategia.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

La organización será tu principal ventaja. Noviembre favorecerá la creación de hábitos, sistemas de trabajo y estrategias que podrían dar resultados durante el siguiente mes.

No te preocupes demasiado por recibir reconocimiento inmediato. Concéntrate en construir bases sólidas para tus próximos objetivos.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)

Tu impulso continuará gracias a la conexión con el año del Caballo mediante el trígono de Fuego.

Sin embargo, la tranquilidad del mes del Cerdo te permitirá terminar los proyectos que ya comenzaste.

Evita dispersar tu energía en demasiadas actividades y concéntrate en completar tus pendientes.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

Tu propio mes traerá visibilidad, pero también el riesgo de autosabotaje.

Pensar demasiado, dar más de lo necesario o dudar constantemente podría convertirse en un obstáculo.

Aprovecha las oportunidades que aparezcan, especialmente en el ámbito profesional y personal, pero confía en tus decisiones y evita cambiar de opinión continuamente.