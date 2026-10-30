Horóscopo de noviembre 2026: qué espera tu signo del zodiaco en el mes

El horóscopo de noviembre de 2026 viene cargado de intensos movimientos astrológicos que marcarán un antes y un después para los 12 signos del zodiaco.

Uno de los acontecimientos más importantes será el regreso de Mercurio y Venus a su movimiento directo el próximo 13 de noviembre.

Este cambio favorecerá la comunicación, los acuerdos sentimentales y la resolución de problemas que parecían no tener salida.

Además, la Luna Nueva en Escorpio del 9 de noviembre será una oportunidad para comenzar de nuevo, especialmente en cuestiones económicas y personales.

Por su parte, la entrada del Sol en Sagitario el día 22 abrirá una etapa de optimismo, aventuras y nuevos proyectos.

Descubre qué dicen los astros para tu signo zodiacal durante noviembre de 2026, según las predicciones de la astróloga Teresa Reed para el sitio Almanac.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Noviembre será un mes para prestar atención al dinero.

Mercurio retrógrado podría provocar gastos inesperados, aunque la Luna Nueva del día 9 abrirá la posibilidad de encontrar una nueva fuente de ingresos.

En el amor, recuperarás la confianza para expresar tus necesidades después del 13.

Evita discusiones alrededor del día 19. A partir del 25, el trabajo exigirá mayor compromiso y liderazgo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones personales necesitarán paciencia durante los primeros días del mes.

Los malentendidos podrían generar tensiones, pero el panorama mejorará cuando Mercurio y Venus retomen su movimiento directo el 13.

La Luna Nueva podría traer a alguien importante a tu vida. En las finanzas, evita los gastos impulsivos cerca del día 24. En el amor, la pasión aumentará a partir del 25.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los asuntos laborales podrían generar estrés durante la primera mitad de noviembre.

Mercurio retrógrado complicará algunas comunicaciones y decisiones profesionales, pero la Luna Nueva del 9 podría revelar una oportunidad interesante.

Después del 13, tu vida sentimental comenzará a recuperar su dinamismo.

El día 22 favorecerá las relaciones personales, mientras que el 25 será ideal para atender asuntos familiares.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor necesitará comprensión y comunicación. Durante los primeros días podrían surgir diferencias con tu pareja o malentendidos familiares.

La Luna Nueva del 9 será favorable para recuperar la conexión sentimental o comenzar una nueva historia.

En el trabajo, podrías recibir mayores responsabilidades a partir del 22. Aprovecha la Luna Llena del 24 para descansar y dedicarte tiempo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía y determinación serán protagonistas durante noviembre.

Aunque los asuntos familiares podrían presentar algunos obstáculos, encontrarás oportunidades para mejorar tu hogar e impulsar proyectos personales.

El romance cobrará fuerza a partir del 22, cuando el Sol ilumine tu zona del amor.

En el terreno económico, Marte favorecerá el esfuerzo y la búsqueda de mayores ingresos desde el día 25.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los retrasos y contratiempos podrían obligarte a reorganizar tus actividades.

Sin embargo, después del 13 tendrás mayor claridad para avanzar con tus planes.

La Luna Nueva favorecerá los viajes cortos y el Sol impulsará mejoras en el hogar a partir del 22.

Una oportunidad de cambio profesional podría aparecer cerca del día 24. Marte en tu signo te dará determinación para perseguir tus objetivos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las finanzas serán uno de los temas centrales del mes. Mercurio y Venus retrógrados podrían generar gastos imprevistos, por lo que será importante organizar tu presupuesto.

La Luna Nueva del 9 podría traer una nueva oportunidad económica.

En el amor, el día 28 será especialmente favorable para fortalecer relaciones, expresar sentimientos o comenzar un romance.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Noviembre será un periodo de transformación personal. Con el Sol en tu signo, tendrás oportunidades para renovar tu imagen y recuperar protagonismo.

La Luna Nueva del 9 favorecerá los nuevos comienzos, aunque conviene evitar decisiones demasiado radicales antes del día 13.

A partir del 22, el dinero cobrará importancia y podrías encontrar nuevas formas de mejorar tus ingresos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los primeros días del mes serán ideales para descansar, reflexionar y recuperar energía. Después del 13 comenzarás a sentir mayor claridad en tus relaciones y proyectos.

El momento más importante llegará el 22, cuando el Sol entre en tu signo y comience tu temporada zodiacal. Tu vitalidad aumentará y tendrás cuatro semanas para destacar.

El trabajo también podría exigir más de ti desde el día 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La vida social tendrá un papel importante durante la primera mitad de noviembre.

La Luna Nueva del 9 será favorable para compartir momentos con tus amistades y fortalecer vínculos.

Después del 13, algunos conflictos podrán resolverse. El día 22 será ideal para buscar tranquilidad y reflexionar.

Mientras tanto, Marte favorecerá los viajes y proyectos profesionales a partir del 25.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu carrera profesional podría recibir un impulso importante durante noviembre.

La Luna Nueva del 9 traerá una oportunidad que podría ayudarte a alcanzar un nuevo nivel.

Sin embargo, procura cuidar tus palabras durante los primeros días. A partir del 22 aumentarán los compromisos sociales y las invitaciones.

En las finanzas, Marte te impulsará a organizar tus inversiones y establecer objetivos a largo plazo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los viajes y los asuntos personales podrían experimentar algunos retrasos al comenzar noviembre.

La Luna Nueva del 9 será favorable para planear unas vacaciones o desconectarte de la rutina.

Después del 13, las dificultades comenzarán a disminuir.

En el trabajo, el Sol impulsará tu liderazgo desde el 22, mientras que Marte favorecerá la colaboración y los proyectos en equipo a partir del 25.