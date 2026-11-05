¡Es oficial! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal: “Nunca me rendí”

Finalmente, llegó uno de los días más difíciles para los aficionados al fútbol: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal. A través de un video publicado en sus redes sociales, donde se le ve sentado y vestido de blanco, ‘CR7’ leyó una emotiva carta, al tiempo que transcurrían imágenes sobre su paso por el combinado luso.

“Para los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros. Nunca lo sentí exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llego la hora de entregarlo al futuro”, partió diciendo.

Durante el tiempo que lució la camiseta de Portugal, pasando por varias generaciones de futbolistas, Cristiano Ronaldo disputó 234 partidos oficiales y marcó la salvaje cifra de 146 goles. Muy lejos quedaron Pauleta (46) y el mítico Eusébio (42).

Además, le brindó a los portugueses un escenario que nunca vivieron antes de su llegada: el de ganar títulos. En 2016 conquistó la Eurocopa y también ganó dos UEFA Nations League, en 2019 y 2025.

“Traté de su superar mis límites”, afirmó Cristiano Ronaldo

La misiva de ‘CR7’ se refiere a una decisión que no consideró fácil, pensada no solo con la cabeza, sino también con el corazón. También aseguró que la selección portuguesa pertenece al país, al igual que el dorsal ‘7’, que pone nuevamente a disposición para los futbolistas del futuro.

“Finaliza un viaje que comenzó en Agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo que viví en la selección, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos. Veo millones de portugueses que nunca conocí en persona, pero que formaron parte de mi vida. Porque al final de todo, el fútbol es mucho más grande que un juego. El fútbol es la gente. A lo largo de mi carrera en la selección, traté de superar mis límites”, expresó Cristiano, que supera los 679 millones de seguidores en Instagram.

El actual jugador del club árabe Al Nassr aseguró que su intención siempre fue convertirse en el mejor de la historia para su selección, y así lo logró, hasta ahora. “Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta”, dijo.

“Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, los récords terminan batiéndose, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de personas. Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación… Todo valió la pena”, continuó ‘CR7’.

Finalmente, agradeció a todos sus compañeros y a los colaboradores de la selección, desde el guardarropas hasta los directivos, señalando que aunque nunca aparecen en las fotografías, ninguna de las suyas hubiese sido posible.

“Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haberla merecido. Representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir una sueño que empezó cuando yo era apenas un niño, en el bosque, corriendo detrás de una pelota. La camisa 7 se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo”, sentenció.

Los mensajes de apoyo y cariño a Cristiano Ronaldo

Para las 6:00 de la mañana (hora PT), más de 1 millón de comentarios ya estaban visibles en la publicación de Cristiano, que el próximo 5 de febrero cumplirá 42 años de edad.

Grandes futbolistas, en activo y retirados, influencers, creadores de contenido, franquicias, marcas, canales deportivos y, por supuesto, su esposa, le brindaron comentarios de aliento y cariño frente a una de las decisiones más complicadas de su vida. “Felicitaciones por una carrera internacional increíble”, escribió el Manchester United.

Algunos usuarios también expresaron que no mereció marcharse de esta manera, haciendo referencia a los desacuerdos con el nuevo ténico de la selección, Jorge Jesús, que incluso provocaron que Cristiano Ronaldo se marchara de la última concentración, a finales de septiembre.

El propio futbolista pidió perdón y posteriormente contó su versión de los hechos, relacionados con lo que sería su nuevo rol dentro del equipo, tras el Mundial 2026. Si bien Jorge Jesús contaba con ‘CR7’, dejó claro que el cuadro luso ya no se desenvolvería en torno a él, y aunque Ronaldo lo aceptó, hubo cruces de declaraciones que no terminaban de dar una explicación clara.

Cristiano prácticamente solición una sanción, por parte de la Federación portuguesa, la cual llegó de manera simbólica, por el hecho de haber abandonado una concentración. Y ahora, como parecía evidente, anunció su retiro de la selección nacional. El objetivo que le queda al “Comandante” es claro: alcanzar los 1,000 goles (lleva 985) y ser feliz en el campo.

Te puede interesar:

· Los rivales que el Real Madrid nunca ha vencido en Champions: AEK Atenas era uno y le quedan dos

· Scaloni anuncia la primera lista de Argentina sin la presencia de Messi

· El Almería, copropiedad de Cristiano Ronaldo, donará la taquilla a la familia de Jesús de Miguel