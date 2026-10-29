Cristiano Ronaldo firma un triplete y acaricia la gran historia de sus mil goles

Cristiano Ronaldo destrozó por completo el libreto de la lógica y firmó una noche de auténtica locura en la Saudi Pro League para gritarle al mundo que su leyenda no se compra en botica. El indomable devorador de récords comandó la victoria del Al-Nassr frente al Al-Kholood con un hat-trick descomunal, una exhibición salvaje con la que alcanzó las 985 anotaciones oficiales en su carrera profesional.

El bicho desató la adrenalina pura y puso a temblar los libros de historia, colocándose a tan solo 15 gritos de romper la mítica y casi utópica barrera de los 1,000 goles en el futbol profesional, que sin duda lo tiene colocado en el pedestal destinado a los predestinados del balompié internacional.

???| HAT-TRICK CRISTIANO RONALDO!!!!!! HAT-TRICK HAT-TRICK HAT-TRICK!!!!!!



ONLY 15 MORE GOALS FOR 1000!!! pic.twitter.com/FiSLm6PeQY — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

El depredador del área saltó a la cancha con el orgullo herido y el alma encendida tras recibir el reconocimiento popular como el BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos). Lejos de sentarse a contemplar los laureles del homenaje, el astro luso devoró el terreno de juego con un hambre insaciable para mantener al Al-Nassr prendido con alfileres en la pelea por el campeonato saudí, demostrando que a sus cuarenta años la ambición competitiva le corre por las venas como un fuego incontrolable.

??| WHAT A GOLAZO FROM CRISTIANO RONALDO!!!! 983 GOALS!!!!!



17 MORE GOALS TO 1000!!!!!! pic.twitter.com/cOvecZ258c — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

La noche empezó con el drama a tope cuando el cuerpo arbitral ahogó el primer grito de guerra del portugués al anularle un gol cantado por un fuera de juego milimétrico. Pero la muralla rival no sabía que al comandante no se le puede contener por mucho tiempo: Cristiano mantuvo un acoso asfixiante en el área y desató el vendaval en la recta final del cotejo, cazando cada oportunidad con el cuchillo entre los dientes para liquidar a su oponente.

La sociedad con su compatriota João Félix fue pura dinamita y se convirtió en la llave que abrió las puertas del infierno para el Al-Kholood. Félix, quien previamente había puesto pases de gol para Ángel Gabriel y Sadio Mané, se transformó en el cómplice ideal de la bestia al servirle dos balones con ventaja que el bicho mandó a guardar con un zurdazo implacable y un fiero remate de cabeza que hizo estallar las tribunas de Riad.

O hat-trick de Cristiano Ronaldo em Al-Nassr 5×3 Al-Kholood.



Já são 985 gols. Faltam 15 para o gol 1.000 de CR7!



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La obra de arte se consumó a escasos nueve minutos del silbatazo final, momento en el que Ronaldo completó su triplete histórico para sellar una actuación que rozó la perfección absoluta. Con este hat-trick memorable en la duodécima jornada, el bicho elevó su cuenta a 985 impactos oficiales en su trayectoria, desatando la histeria colectiva en el planeta futbol, que a partir de hoy cuenta las horas para presenciar el milésimo rugido de un futbolista eterno.

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