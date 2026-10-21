Cristiano Ronaldo le manda un emotivo mensaje a Khvicha Kvaratskhelia tras su dura lesión
El futbolista del PSG sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Cristiano Ronaldo apoyó a Kvaratskhelia en este momento
El Paris Saint-Germain pierde a una de sus grandes figuras por el resto de la temporada. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En medio de un panorama desolador, Cristiano Ronaldo le envió un mensaje de apoyo.
La lesión se produjo en el último partido de la UEFA Champions League contra el FC Barcelona. Khvicha Kvaratskhelia sintió unas fuertes molestias que era los primeros síntomas del terrible diagnóstico.
El París Saint-Germain señaló en un comunicado que Khvicha Kvaratskhelia será intervenido quirúrgicamente para tratar su lesión. El georgiano representa una gran baja para el conjunto de Luis Enrique.
Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje de apoyo el futbolista del PSG. Khvicha Kvaratskhelia tiene una gran afinidad sobre CR7 y el delantero portugués la correspondió con un mensaje de aliento en medio de este panorama.
“Las batallas más difíciles en el fútbol suelen ser las que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides lo que te ha traído hasta aquí y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantén viva esa llama. Lo mejor de ti aún está por llegar”, escribió Cristiano Ronaldo.
Cuántos meses estará fuera Khvicha Kvaratskhelia
La recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla consta de varias fases. La primera de ellas ya la anuncio el club: una intervención quirúrgica.
Luego Khvicha Kvaratskhelia deberá ser sometido a múltiples sesiones de fisioterapia intensiva. Después de tener nuevamente una buena movilidad, comenzaría la etapa de readaptación física. Todo este proceso podría tardar entre 6, 9 y hasta 12 meses. Todo depende de la recuperacion del jugador.
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