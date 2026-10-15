Peligra un récord de Cristiano Ronaldo en la Champions

Cristiano Rolando es uno de los mejores futbolistas de la historia. Uno de sus torneos predilectos fue la UEFA Champions League. Entre tantos registros, CR7 tiene el récord de la mayor cantidad de goles en partidos consecutivos. Este registro peligra por culpa de Harry Kane.

El récord de Cristiano Ronaldo es de 11 partidos seguidos marcando en Champions. En la edición de 2017-18, el delantero portugués obtuvo estos importantes números. Ronaldo superó los 9 partidos de Robert Lewandowski y Ruud van Nistelrooy. Pero Harry Kane se mete en la conversación.

Por la segunda jornada de la actual edición de la Champions, el Bayern Múnich empató 3-3 con el club Viking. En medio de este amargo empate para el conjunto alemán, Harry Kane igualó la línea de los 9 partidos consecutivos anotando gol en Champions.

Harry Kane marcó por la vía del penal al minuto 54 de partido y, solo dos minutos más tarde, marcó su segundo gol de la noche. Esto no sirvió para que los alemanes se llevaran los tres puntos del Viking Stadium de Noruega.

La racha de Harry Kane

Esta seguidilla de 9 partidos consecutivos con gol inició en enero de 2026. Harry Kane le convirtió 2 goles al Royale Union SG por la fase de liga. En la siguiente jornada cerró la fase de liga con otro gol ante el PSV Eindhoven.

Ya en los partidos de eliminación directa le marcó dos goles al Atalanta, dos goles al Real Madrid y dos goles al PSG en las semifinales. Aquí quedaron eliminados.

La racha se mantuvo en esta temporada. En la primera jornada Harry Kane le convirtió un gol al FK Bodo/Glimt y le anotó dos goles al Viking FK en el último partido del Bayern Múnich.

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