Una mujer de California y su hija fueron arrestadas más de cuatro años después de que una persona que paseaba a su perro encontrara la cabeza cercenada de un hombre en una bolsa de basura, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Placer identificó al hombre como Paul Wesley Fitzmaurice Jr., de 73 años, quien nunca había sido reportado como desaparecido. Las autoridades indicaron que su esposa e hija les habían dicho a sus familiares que la víctima seguía con vida.

Su hija, Mary Fitzmaurice, de 45 años, y su esposa, Georgia “Gwenn” Fitzmaurice, de 75 años, fueron ingresadas en la cárcel de South Placer, según un comunicado de prensa.

Mary fue arrestada bajo sospecha de asesinato y Gwenn bajo sospecha de complicidad.

Las mujeres “mantuvieron la farsa ante familiares y amigos de que Paul seguía vivo”, declaró el sheriff del condado de Placer, Wayne Woo, en una conferencia de prensa. Añadió que continuaron recibiendo los beneficios del Seguro Social y la pensión pública de California de Fitzmaurice después de su muerte.

Woo declaró que las mujeres les dijeron a algunos familiares de Fitzmaurice, con quienes no tenía relación, que “se había aislado y desaparecía durante días”.

Afirmaron que “regresaba a casa cada semana aproximadamente y se quedaba un par de días”, dijo Woo.

En su comunicado de prensa, la oficina del sheriff alegó que Mary mató a su padre y que las dos mujeres “conspiraron para deshacerse de sus restos”.

El fiscal de distrito del condado de Placer, Morgan Gire, dijo que estaban considerando presentar cargos adicionales relacionados con el asesinato y el cobro de los beneficios de Fitzmaurice.

Al preguntársele si el dinero fue un móvil, Woo respondió: “Todavía queda mucho trabajo de investigación por hacer, y en este momento estaría especulando sobre el móvil”.

El hallazgo de los restos

Un paseador de perros encontró la bolsa el 28 de septiembre de 2022 en el área de Todd Valley, en Foresthill, mientras el incendio Mosquito ardía cerca. Woo comentó que el hallazgo pasó prácticamente desapercibido en su momento.

“Quienes no olvidaron este caso fueron los residentes de Foresthill y nuestros detectives de casos sin resolver”, afirmó Woo.

Los restos estaban demasiado descompuestos para que los investigadores pudieran identificar al hombre. Expertos forenses de la Universidad Estatal de California, ayudaron a elaborar un retrato robot, pero no se encontró ninguna coincidencia con los casos de personas desaparecidas. La búsqueda en la base de datos nacional de ADN de las fuerzas del orden tampoco arrojó resultados.

En enero de 2024, los detectives enviaron una muestra de ADN a Othram Labs, que utilizó genealogía genética forense para encontrar posibles familiares lejanos. Con la ayuda del FBI, los investigadores reconstruyeron el árbol genealógico y obtuvieron una muestra de ADN de un pariente que vivía fuera del estado, lo que ayudó a confirmar la identidad de Fitzmaurice.

Othram declaró en un comunicado de prensa que la identificación de Fitzmaurice representa el caso número 94 anunciado públicamente en California en el que los investigadores utilizaron su tecnología para identificar a una persona.

La oficina del sheriff indicó en su comunicado que los investigadores creen que Mary asesinó a su padre en la casa familiar de Citrus Heights, la cual fue registrada el martes por detectives con la ayuda del FBI.

Woo añadió que aún no se han encontrado los restos de Fitzmaurice. “No encontramos ningún resto en la residencia ayer”, afirmó.

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