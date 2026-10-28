Hispano sentenciado a 110 de prisión por asesinato en el condado de Ventura

Un hombre hispano fue sentenciado a purgar una pena de entre 110 años y cadena perpetua por el asesinato a balazos de un hombre en el condado de Ventura.

En un comunicado, la fiscalía de distrito del condado de Ventura informó que un jurado declaró culpable a Omar Romo, de 37 años, de asesinar en julio de 2023 a Óscar Rodríguez, de 44 años, en un callejón de la ciudad de Oxnard.

Los fiscales dijeron que Romo era un conocido integrante de una pandilla que, en julio de 2023, se encontraba en libertad condicional por una condena por robo.

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De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a la 1:14 a.m. del 12 de julio de 2023, oficiales del Departamento de Policía de Oxnard respondieron a los reportes de un tiroteo en la cuadra 700 de Cooper Road.

Según los detectives, Romo había conducido hasta el callejón y abrió fuego en tres ocasiones en contra de Rodríguez antes de darse a la fuga.

Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron a Rodríguez con lesiones causadas por arma de fuego. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció por las heridas.

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Los investigadores dijeron que, en ese momento, Romo se encontraba bajo vigilancia de GPS, y los datos de localización lo ubicaron en el callejón donde ocurrió el tiroteo.

Cámaras de vigilancia grabaron a Romo cuando conducía un automóvil Honda Accord negro, vehículo que coincidía con el que fue visto en el lugar donde ocurrió el tiroteo, además de estar vestido con la misma ropa que el día de los hechos.

Oficiales del Departamento de Policía de Oxnard cumplieron una orden de registro en la vivienda y en el vehículo de Romo, donde encontraron munición y el arma de fuego que se utilizó para cometer el asesinato.

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El 21 de agosto de 2026, Romo fue declarado culpable de asesinato por un jurado, así como por agresión con un arma de fuego semiautomática y de posesión de un arma de fuego por un delincuente.

Se confirmaron alegaciones especiales y factores agravantes, entre ellos el uso personal e intencional de un arma de fuego, encontrarse en libertad condicional cuando se cometió el delito y de tener antecedentes penales.

“Las acciones del acusado en este caso, sumadas a su extenso historial delictivo, ponen de manifiesto la razón de ser de la Ley de Sentencias de Tres Delitos de California“, dijo la fiscal adjunta principal, Hayley Moyer, quien llevó el caso.

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“Su conducta delictiva continua, a pesar de la libertad condicional, demuestra un patrón de peligrosidad creciente que solo puede corregirse con el encarcelamiento. Coincidimos con el tribunal en que la pena máxima permitida es la resolución apropiada para lograr justicia, responsabilizar al acusado por sus actos violentos y reflejar la inconmensurable pérdida que la familia de Óscar Rodríguez ha sufrido a causa de este asesinato”, agregó Moyer.

Los detectives no ofrecieron detalles sobre el móvil que motivó a Romo a cometer el asesinato de Rodríguez.

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