Hispano arrestado por supuesta venta de narcóticos a jóvenes en Ventura

Un hispano de 18 años fue arrestado en relación con una operación de narcotráfico que tenía como objetivo a estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias en el condado de Ventura.

El sospechoso, identificado como Dylan Ruiz, de 18 años y residente de Oxnard, fue detenido tras una investigación, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura en un comunicado de prensa.

Suspect Arrested For Selling Marijuana to Local Youth https://t.co/xRPquxEWJN — Ventura County Sheriff (@VENTURASHERIFF) September 11, 2026

La investigación comenzó después de la preocupación de un padre que creyó que su hijo había estado expuesto a narcóticos, lo que provocó cambios significativos en su comportamiento, además de un notable descenso en su rendimiento académico.

Sigue leyendo: Siete detenidos por robos en residencias del sur de California

Los detectives se asociaron con la Unidad de Delitos de Fentanilo y Sobredosis del condado de Ventura para investigar más a fondo las acusaciones.

“Durante el curso de la investigación, los detectives identificaron a Dylan Ruiz, de 18 años, como presunto proveedor de narcóticos ilegales, marihuana y nicotina a menores que asistían a escuelas secundarias y preparatorias de la comunidad”, dijeron las fuerzas del orden del condado de Ventura.

Presuntamente, Ruiz operaba un sistema de distribución organizado en el que los niños y jóvenes podían elegir entre distintos narcóticos y parafernalia relacionada.

Sigue leyendo: Sospechoso arrestado tras persecución por tres condados del sur de California

“Los detectives también descubrieron que algunos de los narcóticos estaban empaquetados en recipientes coloridos y con diseños de personajes de dibujos animados y otras imágenes que podrían resultar particularmente atractivas para niños“, agregaron las autoridades.

De acuerdo con los informes, Ruiz viajaba a distintos lugares del condado de Ventura, a zonas cercanas a escuelas, para vender los narcóticos.

Los detectives obtuvieron una orden de registro para el vehículo y la residencia de Ruiz, en la cuadra 500 de North Garfield Avenue, en Oxnard.

Sigue leyendo: Ladrones chilenos sentenciados por robo de $3 millones en joyas en el condado de Ventura

Ruiz fue interceptado en su vehículo mientras conducía por la ciudad, el jueves 10 de septiembre, y fue arrestado después de que los investigadores encontraron un arma de fuego cargada en su automóvil.

En su domicilio, los detectives encontraron una gran cantidad de narcóticos y otras evidencias que se cree que están relacionadas con su operación de venta de narcóticos.

Ruiz fue arrestado por transferencia ilegal de un arma de fuego, portar un arma de fuego oculta en un vehículo, portar un arma de fuego cargada en la persona, posesión de una sustancia controlada estando armado con un arma de fuego, posesión de una sustancia controlada con fines de venta, posesión de marihuana para la venta y suministrar marihuana a un menor.

Sigue leyendo: Hispana embarazada que murió asesinada en Ventura es identificada 45 años después

Ruiz fue ingresado en la cárcel del condado de Ventura, con una fianza de $50,000 dólares.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura instó a los padres, profesores y miembros de la comunidad a mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con drogas que involucre a menores.

Sigue leyendo:

· Accidente aéreo en el condado de Ventura deja dos heridos

· A 118 años de prisión es sentenciado hispano por abuso infantil en Ventura

· Condenan en Ventura a hispano por abuso sexual de menores