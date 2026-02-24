Hispana embarazada que murió asesinada en Ventura es identificada 45 años después

Las autoridades anunciaron que fue identificada una hispana que estaba embarazada cuando murió asesinada hace 45 años en el condado de Ventura.

En una conferencia de prensa, el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura informó que Maricela Rocha Parga fue identificada como la mujer que falleció el 18 de julio de 1980 en el estacionamiento de Westlake High School, en Thousand Oaks, cuyo cuerpo presentaba múltiples puñaladas.

En una autopsia que se le practicó posteriormente, se descubrió que la mujer estaba embarazada en el momento de su fallecimiento.

Durante décadas, la identidad de la víctima quedó sin determinar después de que el caso se enfrió, y los detectives se referían a la mujer únicamente como “Jane Doe Ventura County”.

En 2011, los equipos de detectives retomaron el caso para examinar las pruebas de ADN que se tenían.

Con los resultados, se elaboró un perfil de ADN, cuyos resultados se ingresaron en el Sistema Integrado de Índices de ADN (CODIS), con el cual se obtuvo una coincidencia.

Las evidencias de ADN vincularon el crimen de Thousand Oaks con Wilson Chouest, de 75 años, un sujeto que ya estaba cumpliendo una cadena perpetua por otros delitos violentos, incluido un secuestro y una violación, que se cometieron en septiembre de 1980.

Chouest fue declarado culpable del crimen de Jane Doe, cometido en el condado de Ventura, por lo que fue sentenciado a otra cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En el momento en que Chouset fue condenado por el crimen en Thousand Oaks, la víctima todavía no había sido identificada.

Con la ayuda de los avances en la tecnología del ADN y de la colaboración con el DNA Doe Project, Jane Doe del condado de Ventura fue identificada en enero de 2026 como Maricela Rocha Parga, de Los Ángeles, que tenía 22 años cuando fue asesinada en 1980.

La familia de Maricela nunca se rindió y finalmente proporcionó las muestras de ADN que fueron pieza clave para que las autoridades pudieran identificar el cuerpo.

“Mi experiencia ha sido todo un viaje, porque descubrí detalles y cosas que quizás no quisiera saber, sobre la horrible forma en que falleció. Te sigues imaginando una y otra vez los últimos minutos y segundos de su vida“, expresó una hermana de Maricela.

“En el momento en que mi madre fallecía, no paraba de mencionar su nombre“, dijo un hermano de la mujer hispana.

Los familiares de Maricela Rocha Parga se manifestaron agradecidos con el proyecto Jane Doe, así como con todas las personas que colaboraron para identificar a la mujer hispana.

“Estamos muy agradecidos de que hayan podido encontrarla y traerla de vuelta con nosotros“, expresaron los familiares.

Con la identificación del cuerpo gracias a las pruebas de ADN, los familiares de Rocha Parga dijeron que pueden dar por cerrado este capítulo.

“Ahora podemos comenzar el proceso de sanación. A todas las entidades involucradas, les estamos muy agradecidos”, agregaron los miembros de la familia.

“Este caso representa más que una condena. Representa restaurar un nombre, honrar una vida y brindar respuestas largamente esperadas a una familia“, dijeron funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Ventura en una publicación en redes sociales.

