Ladrones chilenos sentenciados por robo de $3 millones en joyas en el condado de Ventura

Tres integrantes de una banda de ladrones de Sudamérica fueron sentenciados por su participación en un robo de $3 millones de dólares a una joyería en el condado de Ventura.

Heidy Nickolt Trujillo, de 26 años; Camilo Antonio Aguilar-Lara, de 32; Sergio Andrés Mejía-Machuca, de 27, y Manuel David Ibarra, de 38 años, todos chilenos, fueron identificados por la fiscalía de distrito del condado de Ventura como los miembros de la banda.

NEWS RELEASE:

Ventura County District Attorney Erik Nasarenko announced today that three of the four members of a sophisticated burglary crew were sentenced on February 20, 2026. The crew is responsible for the coordinated commercial burglary on May 25, 2025, at 5-Star Jewelry &… pic.twitter.com/T35K49oTCh — Ventura County District Attorney's Office (@VenturaCountyDA) February 25, 2026

Los fiscales dijeron que Ibarra y Aguilar-Lara fueron condenados a cuatro años y cuatro meses, cada uno, mientras que Trujillo recibió una pena de cuatro años en prisión.

La audiencia para dictar la sentencia correspondiente para Mejía-Machuca fue aplazada para el 26 de marzo.

De acuerdo con los fiscales, los cuatro miembros de la banda se declararon culpables de robar una joyería en el área de Simi Valley en mayo de 2025.

Poco antes de la medianoche del 25 de mayo de 2025, los hampones sudamericanos planearon cometer el robo de la joyería 5 Star Jewelry and Watch Repair, ubicada en Cochran Street.

Días antes, el 20 de mayo, tres de los chilenos llegaron al lugar en una camioneta Volvo blanca para llevar a cabo labores de vigilancia, con inspección del interior de la joyería a través de la ventana delantera del negocio.

También ingresaron a la cafetería Dr. Conkey, contigua a la joyería, para estudiar la ubicación de las cámaras de vigilancia, así como para revisar las paredes adyacentes a la joyería.

La noche del 25 de mayo, la banda regresó al centro comercial con una cuerda y una escalera, que colocaron contra el exterior de la cafetería, desde donde cortaron el techo para ingresar.

Posteriormente, perforaron una pared compartida entre la cafetería y la joyería para tener acceso a la caja fuerte, mientras uno de los ladrones usaba un aerosol para bloquear una cámara de vigilancia.

La banda hurtó joyas, relojes, dinero en efectivo y objetos de alta gama valorados en más de $3 millones de dólares, de acuerdo con los fiscales.

Los ladrones huyeron del lugar con las joyas robadas, que trasladaron a una vivienda en el condado de Los Ángeles.

El hurto dejó devastada a la familia propietaria de la joyería. El dueño, Jonathan Youssef, dijo que su padre había abierto el negocio hace 25 años y planeaba jubilarse pronto, hasta que fue víctima de los ladrones.

El 10 de junio, la policía de Simi Valley arrestó a los cuatro miembros de la banda. De acuerdo con los informes, algunos de ellos portaban artículos robados. También aseguraron un arma de fuego robada.

El 21 de enero de 2026, Ibarra, Mejía-Machuca y Aguilar-Lara se declararon culpables de delitos graves de conspiración para cometer robo comercial y posesión de propiedad robada.

Ibarra y Mejía-Machuca también se declararon culpables de conspiración para cometer robo comercial y vandalismo grave por un robo en Simi Valley Pawn Brokers, cometido el 23 de mayo de 2025.

Trujillo se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para poseer propiedad privada robada por su participación en el robo de la joyería.

Los cuatro miembros de la banda admitieron acusaciones especiales, incluyendo pérdida excesiva que superó el millón de dólares y robo o daños cometidos relacionados con otros, junto con el factor agravante de que la forma en que se cometieron demostró planificación, sofisticación y profesionalismo.

“La planificación, la vigilancia y la sofisticación de este caso requirieron la separación de los acusados de la sociedad“, dijo el fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko.

“El condado de Ventura no tolerará bandas organizadas de ladrones que tratan a nuestras comunidades como blancos. Si usted incurre en este tipo de conducta, enfrentará consecuencias graves“, agregó.

