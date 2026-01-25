Ocho detenidos por implicación en robo a joyería en el condado de Orange

Ocho sospechosos, todos menores de 24 años, fueron detenidos en relación con el robo a una joyería y a dos accidentes automovilísticos en el condado de Orange, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 p.m. de este viernes 23 de enero, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Anaheim (APD) emitido este sábado.

Las autoridades dijeron que oficiales del APD respondieron al llamado de un robo comercial en Classic Jewelers, localizado en el 5753 de East Santa Ana Canyon Road.

“Los empleados informaron que varios sospechosos embistieron intensionalmente un Nissan Rogue oscuro contra la fachada del negocio para entrar y robar joyas”, dijo el Departamento de Policía de Anaheim.

“Durante el hurto, los sospechosos también robaron un arma de fuego de detrás del mostrador, propiedad del negocio”, agregaron las autoridades en su comunicado.

Supuestamente, los ocho sujetos huyeron posteriormente en dos automóviles sedán Dodge Charger, mientras que el Nissan Rogue utilizado por los hampones para derribar el acceso a la joyería y que se dejó en el lugar del robo se determinó que era robado.

Instantes después, un oficial del APD observó un vehículo que coincidía con la descripción de uno de los automóviles sospechosos cerca de East Street y la Autopista 91, y comenzó a seguirlo por la salida a Lemon Street, en dirección al norte.

“En ese momento, el oficial no detuvo al conductor ni se inició ninguna persecución policial. Al acercarse a Orangethorpe Avenue, el vehículo se vio involucrado en una colisión de tráfico múltiple“, dijo el APD.

Los cuatro ocupantes, el conductor y tres pasajeros, abandonaron el automóvil e intentaron escapar, pero fueron localizados y arrestados, dijo la policía de Anaheim.

En tanto, una unidad aérea del APD localizó el que se creía el segundo automóvil sospechoso en Harbor Boulevard y Brea Boulevard, en el área de Fullerton.

El segundo vehículo también estuvo involucrado en un percance automovilístico múltiple en la intersección de Euclid Street y Malvern Street.

Como sucedió con el incidente en Anaheim, los sospechosos no eran perseguidos por oficiales de Anaheim o Fullerton en el momento en que ocurrió el accidente, sitio al que llegaron las autoridades después de que sucedió la colisión.

Los oficiales arrestaron a dos hombres, presuntamente relacionados con el robo a la joyería, en el lugar donde ocurrió el choque, mientras que otros dos sospechosos fueron detenidos unas horas después en el patio trasero de viviendas separadas, según confirmó la policía de Anaheim.

“Los detectives están trabajando para determinar si se trata de la misma arma de fuego y joyas que fueron sustraídas durante el robo“, dijo el APD.

En su comunicado, el Departamento de Policía de Anaheim identificó a los ocho sospechosos relacionados con el robo a la joyería como:

José Andrés Martínez-Colindres , de 24 años y residente de Inglewood.

, de 24 años y residente de Inglewood. Leontrey Gipson , de 23 años y residente de Los Ángeles.

, de 23 años y residente de Los Ángeles. Deondre Jones , de 23 años y residente de Los Ángeles.

, de 23 años y residente de Los Ángeles. Tylaind Brown , de 20 años y residente de Compton.

, de 20 años y residente de Compton. Khilen Toles , de 20 años y residente de Inglewood.

, de 20 años y residente de Inglewood. Khamari Toles , de 20 años y residente de Inglewood.

, de 20 años y residente de Inglewood. Latrell Mathews , de 19 años y residente de Los Ángeles.

, de 19 años y residente de Los Ángeles. Un joven de 17 años, sin identificar y residente de Los Ángeles.

Los siete sospechosos adultos fueron arrestados y fichados bajo sospecha de múltiples delitos graves, a la espera de una revisión por parte de la fiscalía del condado de Orante. El adolescente de 17 años fue puesto en libertad bajo tutela a la espera de los procedimientos.

De acuerdo con el propietario de Classic Jewelers, Ramzy Tabello, los ocho ladrones pudieron hurtar aproximadamente $1 millón de dólares en artículos de oro y joyas, además del arma de fuego.

“Empezaron a destrozar mis vitrinas. Corrieron hacia mí y me arrebataron el arma. Mi vida pasó ante mis ojos”, expresó el dueño de la joyería.

Varios de los conductores no involucrados en el robo y que fueron víctimas de los accidentes automovilísticos fueron hospitalizados, aunque las autoridades dijeron que sus lesiones no ponían en peligro sus vidas.

