Sospechoso de robo de $100 millones en joyas en California evade juicio tras autodeportarse

El sospechoso de robar joyas en el sur de California por $100 millones de dólares, uno de los hurtos más grandes en la historia de Estados Unidos, evitó ir a juicio tras recibir la autorización de autodeportarse a Sudamérica por parte de funcionarios federales de inmigración.

Jeson Lelon Presilla Flores, de origen chileno, era uno de los siete acusados el año pasado por el robo en 2022 de un camión blindado de Brink’s al norte de Los Ángeles, con un botín de diamantes, esmeraldas, oro y relojes de diseñador

Flores, residente permanente legal que estaba en libertad bajo fianza, fue detenido en septiembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin el conocimiento de los fiscales federales a cargo de su caso penal.

El 16 de diciembre, durante una audiencia de inmigración, Flores renunció a sus derechos y solicitó la autodeportación voluntaria a Chile.

A pesar de que el juez de inmigración negó esa solicitud específica, funcionarios de inmigración emitieron una orden final de deportación, por lo que ICE deportó a Flores a Ecuador a finales de diciembre de 2025.

“Se supone que los fiscales deben permitir que el proceso de inmigración civil se desarrolle de forma independiente mientras los cargos penales están pendientes”, escribieron los fiscales federales en un expediente judicial.

“Eso es exactamente lo que hicieron en este caso, sin querer, en beneficio del acusado, ya que ahora evitará el juicio y cualquier posible condena, a menos que regrese a Estados Unidos”, agregaron los fiscales.

Ex fiscales consideraron que permitir la autodeportación del sospechoso chileno fue una situación extremadamente inusual.

“No puedo entender cómo pudieron deportarlo sin que los fiscales… participaran en la conversación. Realmente fue un caso de que la mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha“, dijo la ex fiscal federal Laurie Levenson.

El abogado que representa a las empresas de joyería afectadas en el robo, Jerry Kroll, expresó la frustración por parte de las partes afectadas por el hurto.

“Cuando un acusado en un caso importante de robo federal abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin veredicto y sin cerrar el caso“, dijo Kroll a “Los Angeles Times”.

El 11 de julio de 2022, los presuntos ladrones supuestamente detectaron un transporte de Brink’s que salía de una feria internacional de joyería en el área de San Francisco.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes siguieron el vehículo hasta una parada de descanso en una autopista rural en Lebec.

A pesar de que las empresas de joyería afectadas por el robo reclamaron pérdidas superiores a $100 millones de dólares, la empresa Brink’s sostuvo en una demanda separada que los artículos robados estaban valorados en menos de $10 millones de dólares, según datos declarados por los joyeros.

El abogado de Flores, John D. Robertson, presentó una moción para desestimar la acusación, argumentando que la deportación violó los derechos de procesamiento penal de su cliente y que el caso debería cerrarse permanentemente.

Los fiscales federales se opusieron a la moción y solicitaron al juez que desestime los cargos sin perjuicio, lo que podría permitir al gobierno reabrir el caso y procesar a Flores si alguna vez regresa a Estados Unidos y es localizado.

De haber ido a juicio por el caso del robo de las joyas y ser declarado culpable, Flores habría enfrentado una pena máxima de 15 años en una prisión federal.

