Gobernadora de Maine exige órdenes judiciales ante redadas de ICE contra familias trabajadoras

La tensión en el estado de Maine ha alcanzado niveles críticos tras el inicio de una masiva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), denominada “Captura del día”.

La gobernadora del estado, Janet Mills, alzó voz en defensa de la comunidad inmigrante, denunciando tácticas de “policía secreta” y exigiendo transparencia en los operativos, “No creemos en arrestos secretos”.

La gobernadora Mills, quien fue fiscal general durante ocho años, cuestionó la legalidad y la ética de los operativos que están sembrando el pánico en ciudades como Portland, Lewiston y Westbrook.

“Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas. En EE. UU. no creemos en arrestos secretos ni en la policía secreta“, sentenció Mills.

La mandataria estatal subrayó que estas acciones no solo afectan a los individuos, sino que golpean el núcleo de la sociedad: “Es muy perjudicial para la vida de un niño, de un negocio, para una escuela, para una ciudad, y tiende a generar mucho miedo y ansiedad en las familias”.

Desmienten que los operativos sean solo contra criminales

Aunque ICE afirma que el objetivo son 1,400 personas calificadas como “criminales”, las organizaciones locales y la propia gobernadora tienen otros datos. Según testimonios recopilados, personas sin antecedentes penales, que forman parte vital de la fuerza laboral, están siendo detenidas indiscriminadamente.

Entre los casos alarmantes reportados por el ILAP (Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes), está el de una madre soltera detenida tras dejar a su hijo en la escuela, el de un trabajador arrestado al terminar su turno nocturno y el de un padre cuya ventana del auto fue rota por agentes de ICE, a pesar de que en el interior había un bebé de un mes.

“Lo que estamos escuchando es que personas sin antecedentes penales están siendo detenidas… que están siendo separadas de sus familias, que forman parte de la fuerza laboral que necesitamos y valoramos. Es perturbador”, indicó la gobernadora.

Sue Roche, directora ejecutiva del ILAP, denunció que las redadas no son selectivas como afirma el gobierno federal, sino que se basan en la discriminación racial. “ICE está haciendo todo lo posible para infligir la máxima crueldad y caos”.

Tal situación ha provocado los niños falten a la escuela, ya que los distritos escolares están en alerta ante la ausencia de estudiantes por temor a ser capturados, además de que decenas de familias permanecen en sus hogares sin salir, sobreviviendo gracias a voluntarios que les llevan alimentos.

