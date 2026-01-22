ICE puede entrar a la fuerza a viviendas sin orden judicial para detener a inmigrantes, dice memorando secreto

La madrugada del 23 de octubre de 2025, agentes enmascarados irrumpieron en la vivienda de Arnoldo Carrillo, de 26 años, residente de Gary, Indiana. Los oficiales no dieron explicaciones ni presentaron órdenes judiciales, es decir, el documento firmado por un juez para ingresar a una propiedad privada.

“Uno de los agentes estranguló a Arnoldo y lo golpearon en la cara antes de arrastrarlo afuera y arrojarlo al suelo, rodeado por más de una docena de agentes, un bloqueo de vehículos sin identificación y un perro de ataque policial”, relata el caso expuesto en un documento del Senado. “La madre diabética de Arnoldo también fue agredida, sufriendo múltiples lesiones, incluyendo fracturas de costillas, y obligada a orinarse encima tras ser arrojada al suelo y esposada por los agentes”.

La práctica de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ingresar a las viviendas sin tener una orden judicial se sustenta en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que autoriza a los agentes federales ingresar, saltándose la ley, al grado que incluso reciben entrenamiento para ello.

La violación a la ley y los abusos cometidos por agentes de ICE ya son objeto de una investigación en el Congreso, liderada por el representante demócrata Robert García (California) y el senador Richard Blumenthal (Connecticut).

La parte central de la indagatoria es un memorando que dos denunciantes entregaron a la organización Whistleblower Aid, que a su vez la presentó ante el Senado, en medio de la cobertura nacional de cómo los agentes de ICE han allanado viviendas, acosado y detenido a ciudadanos estadounidenses, sin orden judicial.

“Todo estadounidense debería estar aterrorizado por esta política secreta del ICE que autoriza a sus agentes a derribar la puerta de su casa e irrumpir en su hogar”, expresó Blumenthal este jueves. “Es una política legal y moralmente abominable que ejemplifica los tipos de abusos peligrosos y vergonzosos que Estados Unidos está presenciando en tiempo real”.

La oficina del senador Blumenthal publicó el reporte “Autoridad sin control: Análisis de las detenciones extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses por motivos de inmigración realizadas por la administración Trump”.

¿Qué dice el memorando de ICE?

El memorando secreto fue emitido por el director interino del ICE, Todd Lyons, el 12 de mayo de 2025, donde se autoriza a los agentes a basarse en un Formulario I-205, una orden administrativa de expulsión/deportación, para entrar por la fuerza en el domicilio de una persona.

“Los oficiales de inmigración e ICE deben todos los mecanismos de aplicación de la ley disponibles, incluyendo el uso del Formulario I-205 para arrestar a un extranjero en su lugar de residencia“, dice el documento.

El memorando agrega que los oficiales deben estar seguros de tener el Formulario I-205 para ejecutar la orden de arresto en viviendas.

“Antes de ingresar a una vivienda bajo el Formulario I-205, los agentes de ICE deben ‘tocar y anunciarse’. Al anunciarse, los oficiales y agentes deberán identificarse y exponer el motivo”, señala. “Si el extranjero rechaza la petición de ingreso, los oficiales de ICE y los agentes pueden utilizar solamente la fuerza necesaria para entrar a la vivienda del extranjero“.

Este diario ha publicado las diferencias entre una orden administrativa, otorgada por autoridades del DHS, y una orden judicial, firmada por un juez. La segunda es la que permitiría el ingreso a una propiedad privada, según diversos expertos consultados.

La organización Whistleblower Aid advirtió que la orden permitiría a los nuevos agentes de ICE, la mayoría sin experiencia previa en fuerzas policiacas, ejecutar acciones y “aparentemente” ignoren la Cuarta Enmienda, la cual se enfoca en un motivo justificable para detener a una persona.

“En nuestra democracia, con rarísimas excepciones, el gobierno tiene prohibido entrar en su casa sin la autorización de un juez”, agregó el senador Blumenthal. “Los agentes del gobierno no tienen derecho a saquear su dormitorio ni a aterrorizar a sus hijos por capricho o deseo personal. Estoy profundamente agradecido a los valientes denunciantes que han dado un paso al frente y priorizado los derechos de sus compatriotas”.

