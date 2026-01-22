Vance admite errores de ICE en Minneapolis, pero culpa a autoridades locales por caos

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, reconoció que las agencias federales de inmigración han cometido errores durante sus operativos en Minneapolis, aunque responsabilizó directamente a funcionarios estatales y locales del “caos” y las confrontaciones recientes relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Durante una visita a Minneapolis, Vance afirmó que no busca apoyo político de líderes como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, o el alcalde Jacob Frey, sino cooperación práctica.

“No necesito que Tim Walz, Jacob Frey ni nadie más diga que está de acuerdo con J.D. Vance o Donald Trump en materia de inmigración”, dijo. “Lo que sí necesito es que empoderen a sus funcionarios locales para que ayuden a nuestros funcionarios federales de una manera que sea un poco menos caótica”.

Las declaraciones se produjeron tras una mesa redonda con líderes empresariales y fuerzas del orden, en un contexto de alta tensión luego de que un agente federal disparara fatalmente a Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero.

.@VP: "If you’ve got a neighbor who’s a sex offender, and somebody wants to go and take that person away, I’m going to raise my hand and say, 'Yes! Please! Get that person away from my children!' What is wrong with Minneapolis authorities?" pic.twitter.com/aAXvrqxAJT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 22, 2026

La administración Trump ha señalado, sin presentar pruebas concluyentes, que Good representaba una amenaza para los agentes.

Vance admitió que ICE no ha sido infalible. “Por supuesto que se han cometido errores, porque siempre se van a cometer errores en la aplicación de la ley”, afirmó, aunque defendió a los agentes al asegurar que “el 99% de nuestros agentes están haciendo todo bien”.

También criticó duramente las protestas violentas, señalando: “No salgan a la calle a agredir a agentes federales del orden por no estar de acuerdo con las políticas de nuestra administración. Son puras mentiras y tienen que parar”.

El vicepresidente pidió que las protestas sean pacíficas y advirtió que cualquier agresión contra agentes federales será castigada. “Si agreden a un agente del orden, la administración Trump y el Departamento de Justicia los procesarán con todo el peso de la ley”, sostuvo.

Vance también abordó casos polémicos, como la detención de niños durante operativos de ICE. Sobre un niño de cinco años retenido en un distrito escolar cercano, aclaró: “El niño de cinco años no fue arrestado, sino que su padre era indocumentado… ¿qué se supone que deben hacer?”.

Asimismo, defendió un memorando interno de ICE que autoriza entradas forzadas con órdenes administrativas, señalando que esa es “nuestra interpretación de la ley”.

Aunque reconoció que “no quiere tantos agentes de ICE en Minneapolis”, insistió en que la situación mejoraría con cooperación local. “Para lograrlo, necesitamos la ayuda de las autoridades estatales y locales”, concluyó, reiterando que, a su juicio, esa es la clave para “bajar la temperatura” en la ciudad.

