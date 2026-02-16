Accidente aéreo en el condado de Ventura deja dos heridos

Dos personas fueron hospitalizadas por las graves lesiones que sufrieron tras el accidente de una avioneta que se estrelló la noche de este domingo en la localidad de Camarillo, en el condado de Ventura.

El percance ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. de este domingo cerca del aeropuerto de Camarillo, donde la aeronave quedó volcada junto a una zanja de drenaje en Carmen Drive, a la altura de Lucero Street.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, los equipos lograron rescatar a dos personas de la aeronave accidentada, un Cessna monomotor.

Los equipos de rescate trasladaron a las dos víctimas a un hospital, reportadas en estado crítico con heridas graves.

La operación de rescate de las dos víctimas se presentó difícil para los servicios de emergencia debido a que la avioneta quedó volcada en el lado opuesto de la zanja de drenaje de la carretera donde se encontraban los vehículos de los bomberos y los paramédicos.

De acuerdo con los bomberos del condado de Ventura, la aeronave no se impactó contra ninguna estructura de la zona.

Los registros de vuelo mostraron que la avioneta, que está registrada a nombre de una empresa de Des Moines, Washington, estaba por aterrizar en el aeropuerto de Camarillo procedente de Las Vegas.

