Robo fallido: avioneta choca contra hangar en el Aeropuerto de Van Nuys

Un hombre intentó robar una avioneta de una escuela de vuelo y terminó estrellándose contra un hangar antes de despegar, la madrugada de este jueves en el aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), aproximadamente a las 5:00 a.m., una aeronave tipo Cessna 172 se impactó contra el costado de un hangar de la terminal aérea de Van Nuys.

El propietario de LA Flight Academy, Anthony Nercessian, dijo a la cadena KTLA que el sospechoso, de alguna manera, llegó al aeropuerto e irrumpió en el hangar de la escuela de aviación tras forzar la puerta principal.

“El caballero irrumpió y robó uno de los aviones, puso en marcha el motor, estaba a punto de rodar hacia afuera y el ala golpeó uno de los hangares. El avión simplemente volteó y entró en el hangar de un vecino”, explicó Nercessian.

Cuando se le preguntó cómo Logan pudo encender el avión sin una llave, Nercessian dijo que el avión no requiere necesariamente una llave específica para arrancar.

La aeronave, de tipo monomotor, acabó con la nariz estrellada contra la estructura, con daños visibles en el exterior del edificio.

Posteriormente, algunas personas retiraron el Cessna 172 para inspeccionar los daños y trasladarlo a otro hangar cercano.

“Huyó, pero escuché que lo atraparon“, expresó Nercessian, quien mencionó que no conocía al sospechoso, quien no sufrió lesiones por el percance.

El sujeto fue identificado como Ceffareno Michael Logan, de 37 años. Fue arrestado y procesado por los delitos de robo con allanamiento de morada y hurto de aeronave. Se le fijó una fianza de $150,000 dólares.

El incidente se mantiene bajo investigación de la Policía del Aeropuerto de Los Ángeles y agentes del FBI.

El Aeropuerto de Van Nuys es una instalación de aviación general operada por Los Ángeles World Airports.

