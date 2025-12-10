Impactante aterrizaje de emergencia: Avioneta cae sobre un vehículo en plena autopista de Florida

Un impactante video muestra el momento en que una avioneta cae del cielo y se estrella contra un auto en una transitada autopista interestatal de Florida, hiriendo al conductor.

La aeronave multimotor de ala fija se estrelló contra un Toyota Camry 2023 en el carril sur de la I-95 en Cocoa, Florida, la tarde el pasado lunes, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Imágenes impactantes de la cámara de un tablero muestran cómo el avión se precipitó en la transitada carretera y se estrelló directamente contra el auto mientras intentaba un aterrizaje de emergencia.

This is a real video of a plane crash-landing onto a moving car in Floridapic.twitter.com/9Qrhwg3sPT — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) December 10, 2025

El avión impactó al Camry por detrás y pareció rebotar sobre él antes de estrellarse ligeramente hacia la izquierda, provocando chispas, según el video filmado desde el auto que estaba justo detrás del Camry.

La conductora del Camry, una mujer de 57 años, fue trasladada a un hospital local y milagrosamente solo sufrió heridas leves, informaron las autoridades de la FHP.

El piloto de 27 años, residente de Orlando, y su pasajero, también de la misma edad y residente de Temple Terrance, resultaron ilesos durante el extraño accidente, agregaron las autoridades.

El piloto y el pasajero, cuyos nombres aún no han sido revelados, permanecieron en el lugar, informó la FHP.

FLORIDA PLANE CRASH: Terrifying Incident on a Florida Freeway! 🚗 A small plane, after experiencing engine trouble, was forced to crash-land directly on top of a Toyota car. Absolutely shocking footage. pic.twitter.com/bE016Zfyo1 — Vishal Kumar (@VishalKuma67181) December 10, 2025

“Acabamos de ver caer un avión”, declaró el testigo Jim Coffey a Spectrum News 13.

El avión estuvo a segundos de colisionar con el vehículo de Coffey, pero en lugar de eso, voló por encima y se estrelló contra el otro automóvil, recordó.

“Afortunadamente, el auto no volcó, sino que se aplastó y se fue a un lado”, agregó.

Fotos adicionales del accidente mostraron el maletero del auto y el avión, que parecía haber perdido la nariz y la rueda.

La Administración Federal de Aviación (FAA) liderará la investigación del aterrizaje de emergencia. La FHP llevará a cabo una investigación alterna del accidente, informaron las autoridades.

