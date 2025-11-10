Avioneta que llevaba ayuda humanitaria a Jamaica se estrella en Florida: al menos dos muertos

Un avión turbohélice Beechcraft King Air, que se dirigía a Jamaica en una misión de ayuda humanitaria, se estrelló este lunes en un estanque de un vecindario residencial de Coral Springs, en el condado de Broward, al norte de Fort Lauderdale, en Florida, dejando al menos dos fallecidos.

El siniestro ocurrió pocos minutos después del despegue desde el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, según informaron las autoridades locales.

Al menos dos muertos

La policía de Coral Springs confirmó posteriormente que dos personas fallecieron. Sus identidades no han sido reveladas.

Más temprano, el subjefe del Departamento de Bomberos de Coral Springs-Parkland, Mike Moser, informó a la agencia Associated Press que los equipos de rescate no hallaron víctimas durante las labores iniciales y que la búsqueda se transformó en una operación de recuperación.

“Nuestros buzos se sumergieron e intentaron buscar víctimas, pero no encontraron ninguna”, señaló Moser, quien añadió que ninguna vivienda resultó dañada, aunque se hallaron restos del fuselaje cerca del estanque donde cayó la aeronave.

Las autoridades no han precisado cuántas personas iban a bordo, y la policía local declinó hacer comentarios hasta que concluya la fase de recuperación.

Nadie en tierra resultó herido, añadió Moser.

El vuelo y la misión

El avión despegó alrededor de las 10:14 de la mañana y se precipitó apenas cinco minutos después, según datos del portavoz del aeropuerto.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave pertenecía a International Air Services, una compañía dedicada al registro fiduciario de aeronaves de ciudadanos extranjeros en Estados Unidos.

El vuelo formaba parte de un operativo de ayuda humanitaria destinado a Jamaica, tras el devastador huracán Melissa, que tocó tierra el 28 de octubre como tormenta de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Melissa y su impacto en el Caribe

El paso de Melissa dejó una estela de destrucción en varias islas del Caribe. En Jamaica, las autoridades reportaron más de 120.000 viviendas afectadas y alrededor de 90.000 familias damnificadas, principalmente en la región occidental del país.

La tormenta también causó daños severos en Cuba, Haití y República Dominicana, impulsando una amplia movilización de organizaciones de ayuda internacional que aún continúan desplegadas en la zona.

La policía de Coral Springs y la FAA abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.

Por ahora, los equipos de emergencia permanecen en el área, mientras los buzos continúan trabajando en el estanque donde se presume cayó la aeronave.

