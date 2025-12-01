Tres muertos tras volcar un catamarán en el río Caloosahatchee, Florida

Tres personas fallecieron este sábado en Florida luego de que un catamarán en el que navegaban volcara y arrojara a sus ocupantes al río Caloosahatchee, informó el Equipo de Respuesta a Emergencias Marinas del Condado de Lee.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. cerca del Cape Coral Yacht Club, en un área muy transitada entre Cape Coral y Fort Myers.

Cuatro personas a bordo y una búsqueda contrarreloj

A bordo de la embarcación viajaban cuatro personas cuando, por causas aún bajo investigación, el catamarán volcó. Agencias estatales, locales y federales desplegaron un operativo de búsqueda en el que lograron rescatar a tres de las víctimas durante la tarde del sábado.

Dos de ellas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada a un hospital en estado crítico, detallaron las autoridades.

Hallan el cuerpo de la cuarta víctima

La cuarta persona a bordo, descrita por las autoridades como un adulto de 60 años, fue reportada como desaparecida tras el accidente. La Guardia Costera de Estados Unidos encabezó una búsqueda que se extendió durante la noche y continuó el domingo.

Ese mismo día, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida confirmó la recuperación del cuerpo sin vida de la cuarta víctima.

Los nombres de las personas fallecidas no fueron divulgados de inmediato.

La Guardia Costera informó que la causa del accidente náutico continúa bajo investigación. Las autoridades no han ofrecido por ahora detalles sobre las posibles condiciones climáticas o fallas mecánicas que pudieron haber influido en el vuelco del catamarán.

