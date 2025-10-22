Dos personas lesionadas en accidente aéreo en Long Beach

Una mujer sufrió lesiones tras el percance de una pequeña avioneta que se estrelló durante un intento de aterrizaje de emergencia la tarde de este martes en un campo deportivo en Long Beach, percance en el que el piloto de la aeronave también sufrió heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. en un campo de fútbol localizado en Heartwell Park, en la cuadra 6300 de Carson Street, al este de Woodruff Avenue, dijo el capitán Jack Crabtree, del Departamento de Bomberos de Long Beach.

De acuerdo con los informes, el piloto de la aeronave posiblemente experimental, Gil Leyvas, un hombre mayor, pudo haber intentado llegar al aeropuerto de Long Beach, localizado aproximadamente a una milla y media al noroeste del lugar donde se estrelló la avioneta.

“Cuando llegaron las unidades, encontraron una avioneta volcada con el tren de aterrizaje roto. El fuselaje de la aeronave estaba intacto”, dijeron los bomberos que respondieron al accidente aéreo.

Una persona, descrita únicamente como una mujer de unos 40 años, fue trasladada a un hospital, así como Leyvas, quien tuvo que ser rescatado de los restos de la aeronave por los bomberos.

Las autoridades de Long Beach informaron que el piloto y la mujer, que se encontraba en el terreno donde cayó la avioneta, sufrieron lesiones moderadas y se encontraban hospitalizados en condición estable.

Heartwell Park es un centro de deportes juveniles con actividad casi todas las noches de la semana, con cientos de personas que disfrutan de las 122.5 acres del parque.

“La buena noticia es que podría haber sido mucho peor“, dijo el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, previo a la sesión del Ayuntamiento de la ciudad de este martes.

“Tenemos la suerte de que no hubo víctimas mortales ni heridos graves. Fue un planeador el que llevó a cabo un aterrizaje de emergencia, un aterrizaje bastante brusco en el campo de Heartwell Park”, agregó el alcalde.

En el lugar quedó la aeronave con cabina para dos personas. Se observaban escombros esparcidos cerca del ala izquierda, que parecía agrietada y a punto de desprenderse.

La aeronave parecía tener una hélice en la parte trasera, con dos alas más pequeñas cerca de la nariz y dos alas más grandes en la parte trasera.

Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) muestran que se trataba de un modelo Long-EZ construido por primera vez en 1986. La avioneta estaba registrada a nombre de un piloto con domicilio en Rancho Palos Verdes.

El cantante John Denver falleció en 1997 en un accidente aéreo que involucró una aeronave del mismo modelo.

Los registros de vuelo indican que la avioneta despegó del aeropuerto Compton/Woodley poco después de las 9:15 a.m. de este martes y aterrizó en el aeropuerto French Valley, en Murrieta, unos 30 minutos después.

Poco después de las 3:40 p.m., la avioneta despegó de Murrieta y se dirigió al aeropuerto de Long Beach cuando tuvo el percance aproximadamente a las 4:00 p.m.

El piloto dijo a los socorristas que se dirigía de regreso al aeropuerto Compton/Woodley, según un portavoz de la ciudad.

Investigadores locales y federales mantienen en curso una investigación para determinar la causa del accidente.

