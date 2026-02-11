A 118 años de prisión es sentenciado hispano por abuso infantil en Ventura
Martín Herrejón Vieyra fue sentenciado a entre 110 años y cadena perpetua por abuso infantil, además de ocho años por violación, a tres menores durante décadas
Un hispano del sur de California fue sentenciado a 118 años de prisión por abuso sexual infantil que involucró a tres víctimas, que fueron vejadas por el sujeto durante muchos años, en el condado de Ventura.
Martín Herrejón Vieyra, de 58 años y residente de Santa Paula, fue declarado culpable por un jurado y sentenciado este martes 10 de febrero, informó la oficina del fiscal de distrito del condado de Ventura en un comunicado de prensa.
Los fiscales dijeron que dos víctimas, ambas menores de 14 años en el momento en que se cometieron los delitos, fueron abusadas sexualmente por Herrejón Vieyra durante años.
La primera víctima fue abusada entre 1996 y 2005, mientras que la segunda fue sometida sexualmente por Herrejón Vieyra entre 2012 y 2020. El sentenciado tuvo acceso a los dos niños a través de una relación familiar.
Cuando se enteró de la investigación contra el hispano, una tercera víctima se presentó ante las autoridades en febrero de 2025 para denunciar que Herrejón Vieyra la había violado en 1991, cuando vivía en la misma vivienda con su familia, según documentos judiciales.
La fiscalía del condado de Ventura comenzó a investigar los delitos del hispano, quien fue arrestado frente a su casa, en Santa Paula, el 13 de febrero de 2025.
El 12 de enero, un jurado declaró culpable a Herrejón Vieyra de ocho cargos por delitos graves en contra de los tres menores.
También se determinaron varias acusaciones especiales y factores agravantes, entre ellos, que había múltiples víctimas, que eran particularmente vulnerables.
Este martes, el hispano fue sentenciado a entre 110 años y cadena perpetua, además de ocho años por violación y abuso de menores que involucraron a múltiples víctimas durante varias décadas.
“Si bien ningún castigo puede reparar el trauma infligido, la larga sentencia de hoy envía un mensaje claro: quienes se aprovechan de menores serán procesados y responderán plenamente por sus actos”, dijo el fiscal de distrito del condado de Ventura, Stuart Gardner, quien llevó el caso.
“Nuestra oficina seguirá apoyando a las víctimas y trabajando incansablemente para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad“, agregó el fiscal.
