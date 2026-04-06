Sospechoso arrestado tras persecución por tres condados del sur de California

Un sospechoso de intento de asesinato fue arrestado la noche de este domingo después de una persecución policial que se extendió por 160 millas (257 kilómetros) en tres condados del sur de California durante tres horas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura informó que la persecución comenzó alrededor de las 5:15 p.m. de este domingo 5 de abril relacionada con una infracción de tránsito.

De acuerdo con los informes, todo se originó con un intento de una parada de tráfico en Ventura, pero el conductor se dio a la fuga, por lo que la persecución fue emprendida por oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

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Durante la persecución, el sospechoso, de 49 años, se comunicó a la central de emergencias y, después de hablar con las fuerzas del orden, los agentes tuvieron conocimiento de que el sujeto era buscado en relación con una investigación por intento de asesinato.

Después de comenzar en el condado de Ventura, la persecución continuó por varias comunidades en el Valle de San Fernando a lo largo de la Autopista 134, hasta llegar al Valle de San Gabriel por la Autopista 210.

Posteriormente, el sospechoso siguió por la Autopista 210 hasta cruzar al condado de San Bernardino, antes de tomar la Autopista 215 en dirección norte.

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Después de tres intentos fallidos al desplegar bandas con clavos, que se usan para inutilizar las llantas de los vehículos, el cuarto intento de la CHP pareció tener buen resultado, después de que el neumático delantero izquierdo se desprendió del SUV Subaru conducido por el sospechoso.

Tras esa acción, los oficiales de la CHP llevaron a cabo una maniobra PIT, golpeando la parte trasera del auto del sospechoso para que el vehículo gire y saliera de su trayectoria.

“Después de eso, (el sospechoso) simplemente se rindió“, dijo el agente Alan Alston, portavoz de la Patrulla de Caminos de California.

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Tras conducir cerca de 160 millas (257 kilómetros), el sospechoso llegó al área de Barstow por la Autopista 15, cuando la noche comenzaba en el sur de California.

Finalmente, la persecución terminó aproximadamente a las 8:30 p.m. en los carriles de la Autopista 15 en dirección norte, cerca de Oulet Center Drive, en el área de Barstow, donde fue arrestado el sospechoso de intento de asesinato por oficiales de CHP.

Según los registros penitenciarios, el sujeto fue multado y fichado en el Centro de Detención High Desert, del Sheriff del Condado de San Bernardino, donde pasó la noche y después fue liberado alrededor de las 8:30 a.m. de este lunes 6 de abril.

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El capitán de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, Aaron Grass, confirmó que el sujeto fue arrestado y que podría enfrentar cargos en Ventura por una infracción de tránsito y por resistirse o demorar a un agente, probablemente un delito menor.

En cuanto a otros supuestos delitos que se reportaron por la radio, Grass declaró que esa información podría ser errónea.

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