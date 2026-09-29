Fentanilo: pareja hispana enfrenta cargos por la muerte de su bebé en Ventura

Una pareja hispana del condado de Ventura enfrenta cargos, incluido uno de asesinato en segundo grado, por la muerte de su hija a causa de una sobredosis de fentanilo en 2025.

George Salas, de 29 años, y Karina Yáñez, de 30 años, fueron arrestados por la muerte de su bebé Ariya, de 11 meses, que ocurrió en Simi Valley el 6 de diciembre de 2025.

“An 11-month-old child lost her life because she was allegedly exposed to a lethal amount of this synthetic drug,” District Attorney Erik Nasarenko said. “We have a duty as prosecutors to hold her parents responsible for this completely avoidable and tragic death.”



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En un comunicado, la fiscalía de distrito del condado de Ventura informó que Salas enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo por abuso de menor que resultó en muerte y un cargo adicional relacionado con drogas.

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Yáñez enfrenta un cargo por delito grave de maltrato infantil con los agravantes de que se haya provocado la muerte de un menor, de que el delito se haya cometido con gran violencia y de que la víctima haya sido especialmente vulnerable.

“Una niña de 11 meses perdió la vida porque, al parecer, estuvo expuesta a una dosis letal de esta droga sintética. Como fiscales, tenemos el deber de hacer que sus padres rindan cuentas por esta muerte trágica y totalmente evitable”, dijo el fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko.

El Departamento de Policía de Simi Valley informó que, tras la muerte de la bebé, la pareja fue ingresada en la cárcel principal del condado de Ventura acusada de poner deliberadamente a una menor en una situación en la que pudiera sufrir lesiones corporales o fallecer.

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La tarde del 6 de diciembre de 2025, la bebé había sido dejada bajo el cuidado de Salas, quien se sabía que tenía adicción al fentanilo, mientras Yáñez salió a trabajar.

Salas estaba solo con Ariya en el momento en que su hija dejó de respirar, por lo que se solicitó la asistencia del personal de emergencia.

Oficiales de policía acudieron a una casa en la cuadra 400 de Talbert Avenue tras recibir el reporte, y al llegar a la vivienda practicaron inmediatamente reanimación cardiopulmonar a la niña, antes de trasladarla a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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“Durante la investigación inicial, los agentes encontraron dentro de la residencia objetos que indicaban el consumo de narcóticos“, dijeron las autoridades de Simi Valley.

Tras el hallazgo de la parafernalia relacionada con las drogas en la casa, la investigación pasó a manos de los detectives de la División de Delitos Graves del departamento de policía, que ejecutaron una orden de registro en la propiedad.

Con la evidencia recuperada y la investigación posterior, los detectives sospecharon que la bebé había ingerido fentanilo en la habitación donde fue encontrada inconsciente.

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La oficina del médico forense del condado de Ventura realizó la autopsia a la bebé el 8 de diciembre de 2025 y determinó que la niña falleció por intoxicación con fentanilo. Sin embargo, los investigadores catalogaron inicialmente la causa de la muerte como indeterminada.

Salas y Yáñez comparecieron este lunes 28 de septiembre por primera vez ante el tribunal y se aplazó la audiencia de lectura de cargos hasta el 26 de octubre de 2026.

George Salas permanece bajo custodia con una fianza de $1.04 millones de dólares, pero tiene una audiencia de revisión de su fianza este miércoles. Yáñez está arrestada con una fianza de $50,000 dólares.

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