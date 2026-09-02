La controvertida táctica de la DEA que permitió que el fentanilo llegara a las calles ya es investigada

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrieron una investigación sobre una controvertida estrategia policial que permitió que cantidades significativas de fentanilo, una droga letal, llegaran a las calles estadounidenses mientras los agentes federales preparaban casos de narcotráfico de mayor envergadura.

El representante James Comer, republicano de Kentucky y presidente del comité, envió una carta al fiscal general Todd Blanche solicitando registros internos sobre la práctica de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de rastrear grandes cargamentos de fentanilo sin incautar la droga.

La investigación del Congreso refleja la creciente alarma en Nuevo México, una región gravemente afectada por la crisis del fentanilo.

Informantes dentro de la DEA revelaron recientemente que se ordenó a los agentes que no actuaran en lugar de confiscar cientos de miles de pastillas de fentanilo, una instrucción que podría haber violado las regulaciones del Departamento de Justicia diseñadas para proteger a las comunidades.

La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia exigiendo acceso a registros similares.

“Si bien los agentes de la DEA tal vez no cuenten con los recursos para interceptar todos los cargamentos conocidos, una política que les ordena no interceptar cargamentos importantes es inconcebible y, sin duda, ha causado daños considerables y la pérdida de vidas”, declaró Comer en la carta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia.

La demanda y la investigación del Capitolio se derivan de un informe de AP que revela que personal de la DEA observó repetidamente importantes cargamentos de fentanilo transitando por Nuevo México entre 2023 y 2025 sin tomar medidas para incautarlos, lo que permitió que los narcóticos llegaran a las calles mientras los agentes preparaban sus casos.

Los cargamentos quedaron sin incautar durante la epidemia de drogas más grave en la historia de Estados Unidos, a pesar de que la DEA lanzó su campaña pública “Una pastilla puede matar” para advertir que las dosis letales pueden medir tan solo unos pocos miligramos. La Casa Blanca también ha designado formalmente al opioide sintético como “arma de destrucción masiva”.

La investigación de Comer solicita documentación centrada exclusivamente en la administración Biden, señalando lo que él describió como una relajación de los protocolos de seguridad instituidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Comer sostuvo que dichas directrices se crearon para impedir que grandes cargamentos llegaran al público.

Según las directivas de 2017, las fuerzas del orden tenían la instrucción de “incautar o impedir de cualquier otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera posible”. Sin embargo, el Departamento de Justicia actualizó esas directrices en 2024 para otorgar a los agentes mucha más libertad para retrasar las incautaciones, alegando “los beneficios que se obtendrían al preservar la investigación”.

Un reportaje de AP reveló que este enfoque táctico persistió durante el segundo mandato de Trump, en el período previo a la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA, anunciada en mayo de 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi.

Si bien esa operación resultó en la incautación de aproximadamente 3 millones de pastillas de fentanilo, cantidades aún mayores quedaron sin interceptar, ya que agentes en Albuquerque observaron a mensajeros transportar mochilas con hasta 100,000 pastillas a hoteles locales.

Un exsupervisor de la DEA involucrado en la operación, quien ahora es uno de los tres denunciantes que han alzado la voz sobre esta práctica, afirmó que toda la red de narcotráfico podría haberse desarticulado seis meses antes.

El inspector general del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional para examinar las operaciones y políticas gubernamentales de escuchas telefónicas y determinar la amplitud con la que se ha empleado esta táctica en todo el país.

“Nuestras investigaciones son a largo plazo, complejas y se llevan a cabo bajo el amparo de la ley”, declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista con Fox News este mes, refiriéndose a la investigación del organismo de control.

“Continuaremos haciéndolo, pero debemos mantenernos completamente enfocados en el adversario”, añadió.

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