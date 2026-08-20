La DEA incautó 8.5 millones de dosis de fentanilo y 142 armas en un operativo en Detroit

La División de Campo de Detroit de la DEA informó sobre el decomiso de más de 17 kilogramos de fentanilo —cantidad suficiente para fabricar aproximadamente 8.5 millones de dosis potencialmente letales— durante una reciente operación contra el narcotráfico en la región.

Según la Agencia, la operación también resultó en la incautación de 2,500 pastillas recetadas falsificadas, 142 armas de fuego y 2.6 millones de dólares en efectivo y otros bienes. Más de 176 personas fueron arrestadas en relación con estas incautaciones.

Los casos abarcan Michigan, Ohio y el norte de Kentucky, estados que forman parte del área de cobertura de la División de Campo de Detroit.

“No descansaremos hasta que estos delincuentes sean eliminados de nuestras comunidades”, declaró Joseph Dixon, agente especial a cargo de la División de Campo de Detroit de la DEA.

Dixon afirmó que las organizaciones de narcotráfico continúan transportando drogas desde la frontera suroeste hacia las ciudades estadounidenses.

El anuncio de la DEA se produce antes del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo, que se celebra el 21 de agosto y que tiene como objetivo concienciar sobre los peligros del fentanilo ilícito.

Según datos preliminares del estado, Michigan registró 1,725 muertes por sobredosis de drogas en 2025. Esta cifra representa una disminución con respecto a años anteriores, aunque el fentanilo sigue siendo un factor importante en la crisis de sobredosis del estado.

La DEA afirma que su objetivo no es solo eliminar el fentanilo de las calles, sino también desmantelar las redes de tráfico responsables de introducir la droga en las comunidades.

Con la proximidad del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo, la DEA espera que las familias aprovechen la oportunidad para hablar con sus seres queridos sobre los peligros de las drogas ilícitas y la posibilidad de que las personas desconozcan las sustancias que contienen las drogas que consumen.

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